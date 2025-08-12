Thủ tướng kỷ luật ông Lê Thanh Hải và buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan

Thủ tướng vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Lê Thanh Hải. Ảnh: Vietnamnet.

Cụ thể, Quyết định số 1720/QĐ-TTg của Thủ tướng nêu rõ: Thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các chức vụ khác đối với ông Lê Thanh Hải do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng; thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố Quyết định số 1261-QĐNS/TW ngày 21/5/2024 của Ban Chấp hành Trung ương.

Tại Quyết định số 1721/QĐ-TTg của Thủ tướng nêu: Thi hành kỷ luật bằng hình thức Buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày Quyết định số 2221-QĐNS/TW ngày 27/6/2025 của Ban Bí thư có hiệu lực.

Các Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 12/8/2025.

Ông Lê Thanh Hải sinh năm 1950, quê tỉnh Tiền Giang (cũ), là Ủy viên Bộ Chính trị khóa X và XI. Tại hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa XIII năm 2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá ông Lê Thanh Hải, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.HCM đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, Quy chế làm việc.

Ông Hải đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền Thành phố, gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước; để xảy ra nhiều vụ án hình sự, trong đó có vụ án rất nghiêm trọng, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; thực hiện Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Liên quan tới ông Nguyễn Bá Hoan trước đó, thông tin từ Bộ Công an cho biết mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và một số đơn vị có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố để điều tra về tội "nhận hối lộ" đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan và 3 bị can khác.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Hoàng Long và một số đơn vị có liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án số 28/QĐ-CSKT-P6 ngày 14/5/2025.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 3/6 và ngày 10/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "nhận hối lộ".

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các bị can, trong đó có ông Nguyễn Bá Hoan.