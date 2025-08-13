Gặp Thủ tướng, trưởng bản cứu 90 dân trong lũ dữ chia sẻ tâm tư, mong muốn

Tại hội nghị toàn quốc, anh Mùa A Thi - trưởng bản đã cứu 90 người dân trong lũ dữ chia sẻ với Thủ tướng về những khó khăn của bà con, đồng thời cam kết minh bạch mọi nguồn lực hỗ trợ để khôi phục cuộc sống.

Ngày 13/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.

Trưởng bản Mùa A Thi không giấu được sự xúc động khi có dịp gặp gỡ Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị.

Chia sẻ tại hội nghị, Trưởng bản Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên), người đã cứu hơn 90 người bản Háng Pu Xi trong cơn lũ dữ vào sáng 1/8 cho biết được về Thủ đô anh vừa mừng vừa hồi hộp.

Theo anh Thi, vui vì được mang tiếng nói của bà con vùng cao đến đây, hồi hộp vì mong sao nói lên được hết những tâm tư, nguyện vọng của dân bản.

Trưởng bản Mùa A Thi cho biết bản Háng Pu Xi nằm nép mình dưới chân núi, quanh năm mây mù bao phủ. Trước đây, con đường vào bản chỉ là lối mòn đất đá, nắng bụi đỏ, mưa thì lầy lội trơn trượt, xe cộ không vào được.

Trưởng bản Mùa A Thi không giấu được sự xúc động khi có dịp gặp gỡ Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị. Ảnh: VGP.

Anh Thi cho hay, người dân trên bản sống dựa vào nương ngô, rẫy lúa, nuôi gà, nuôi lợn – cái ăn vừa đủ, cái mặc còn thiếu. Nhiều ngày mưa lớn, nước suối dâng cao, trẻ em phải nghỉ học vì không qua nổi cầu.

Những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, diện mạo bản làng đã đổi thay rõ rệt.

Đường bê tông đã về tận cổng, điện sáng từng nóc nhà, sóng điện thoại và Internet cũng đã vào đến bản. Trẻ em được đến trường đều đặn, người dân có nước sạch để dùng. Nhiều hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà mới, không còn lo cảnh mưa dột, rét lạnh.

"Nhưng rồi, thiên tai lại giáng xuống mảnh đất này. Rạng sáng ngày 1/8, cơn lũ dữ bất ngờ ập đến, cuốn trôi nhiều nhà cửa, ruộng nương của người dân. Sau khi nước rút, lớp bùn đất dày đặc phủ kín nền nhà, sân vườn và các lối đi. Nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay, cuộc sống sau lũ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết", anh Thi nhớ lại.

Tại hội nghị, Trưởng bản Mùa A Thi đề xuất Đảng, Nhà nước và các ban, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, bố trí kinh phí từ Dự án 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ cho người dân vùng bị lũ.

Anh cũng mong muốn Đảng, Nhà nước giúp bà con di dời, ổn định nơi ở mới an toàn, xây dựng lại nhà cửa, đầu tư đường, cầu, điện, nước sinh hoạt, công trình thiết yếu; hỗ trợ vốn, cây trồng, vật nuôi và đất sản xuất để bà con khôi phục cuộc sống, vượt qua hoạn nạn.

"Cháu xin hứa sẽ cùng cán bộ xã triển khai công khai, minh bạch mọi nguồn lực được hỗ trợ, tuyên truyền để bà con hiểu rõ chính sách, đồng lòng thực hiện; vận động nhau thay đổi cách nghĩ, cách làm, áp dụng kỹ thuật mới, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ gìn rừng, giữ suối, giữ tiếng nói, tiếng hát và bản sắc văn hóa của dân tộc mình", anh Thi cam kết.

Trong không khí trang nghiêm của Hội nghị toàn quốc về công tác dân tộc, những chia sẻ của Trưởng bản Mùa A Thi về sự khó khăn của dân bản vùng cao nơi mình sinh sống, những lời hứa khiến cả hội trường lặng đi.