Thủ tướng đồng ý với đề xuất nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội

Tại Hội nghị về nhà ở xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng 100.000 căn hộ trong năm 2025. Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội.

Đầu tư cho nhà ở xã hội là đầu tư cho sự phát triển nhanh, bền vững

Ngày 16/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng năm 2025 và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ các tháng còn lại để đạt mục tiêu xây dựng 100.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm nay.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng khẳng định ý nghĩa nhân văn, cấp thiết của Chương trình xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Thứ nhất, thực hiện chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước về bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, "không để ai bị bỏ lại phía sau", không hy sinh tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, với quan điểm lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mọi chính sách đều hướng đến con người; đầu tư cho nhà ở xã hội là đầu tư cho sự phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP.

Thứ hai, bảo đảm quyền con người, quyền có chỗ ở, quyền tiếp cận bình đẳng về chỗ ở của người dân theo Hiến pháp, pháp luật, nhất là với đối tượng người nghèo, thu nhập thấp, người khó khăn, người yếu thế.

Thứ ba, thể hiện văn hóa, truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tính nhân văn cao cả, "lá lành đùm lá rách", sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng; quan điểm "an cư lạc nghiệp".

Thứ tư, là một động lực phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, sử dụng hiệu quả các nguồn lực về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, nguồn lực con người.

Thứ năm, thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền với người dân khi gặp khó khăn; cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Đảng, Nhà nước ta không có mục tiêu nào khác là đem lại độc lập, tự do cho đất nước và chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng hạnh phúc và ấm no.

"Đây là một quyết tâm chính trị, là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và cả hệ thống chính trị, thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ chúng ta, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các bộ ngành, địa phương, đây là chỉ tiêu khó nhưng khó mấy cũng phải làm.

Thủ tướng đánh giá, từ sau Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội tháng 3/2025, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Xây dựng, đã quyết liệt vào cuộc.

Thủ tướng cho biết việc triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội thời gian qua đạt được những kết quả rõ rệt.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 633.559 căn.

Số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đặt ra tại Đề án.

Trong 7 tháng năm 2025, đã hoàn thành 36.962/100.275 căn (đạt 37%). Dự kiến đến hết năm 2025, sẽ hoàn thành thêm 36.700 căn (tổng số là 73.671/100.275 căn, đạt 73%), trong khi mục tiêu đặt ra là phải hoàn thành ít nhất 63.000 căn.

Thủ tướng khẳng định đây là những kết quả đáng ghi nhận, biểu dương; đánh giá cao nỗ lực, kết quả của các bộ ngành, địa phương. Tuy nhiên, nhu cầu về nhà ở xã hội ở các địa phương rất lớn, đặc biệt ở các đô thị lớn, như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng…

Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc hiện nay: Kết quả triển khai ở nhiều địa phương còn chậm; việc giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội còn chậm và có khó khăn; các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội còn vướng mắc, khó khăn trong tiếp cận đất đai, thủ tục đầu tư xây dựng, chỉ định thầu, tín dụng, chính sách ưu đãi...

Thủ tướng nêu rõ, từ nay đến cuối năm, còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thành các mục tiêu Đề án đã đề ra; nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội từ nay đến cuối năm 2025 là không đổi; không thay đổi chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương ngay từ đầu năm.

Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp hơn

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm - "những việc cần làm ngay".

Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, cụ thể và sâu sát cho từng dự án, đặt quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội đã được Chính phủ giao trong năm 2025.

Tập trung rà soát, thống kê cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gặp khó khăn về chỗ ở, đi lại do chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Tập trung rà soát lại các chính sách liên quan tiếp cận vốn, mua, xây dựng nhà ở xã hội, cắt bỏ thủ tục hành chính rườm rà, bảo đảm thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan trong việc tiếp cận nhà ở xã hội. Chú trọng kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, trục lợi chính sách khi chính sách về nhà ở xã hội thông thoáng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VGP.

"Tinh thần là cái gì có lợi cho dân, cho nước thì cứ thế làm, cái gì có hại cho dân cho nước thì hết sức tránh", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với các bộ, ngành, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nắm bắt tình hình và kịp thời hướng dẫn triển khai kết luận của Bộ Chính trị, chỉ thị 34 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 201 của Quốc hội, Nghị định số 192 của Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan quyết liệt thúc đẩy giải ngân Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Bố trí gói tín dụng ưu đãi đối với nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy và đối tượng trẻ tuổi để mua, thuê mua, thuê nhà ở. Đa dạng hóa các gói tín dụng, tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ số để tiếp tục hạ lãi suất cho vay, chia sẻ với những người khó khăn về chỗ ở, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, ngân hàng và Nhà nước.



Đối với các địa phương, Thủ tướng đề nghị phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh nguồn cung, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt; căn cứ các quy định, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để hướng dẫn kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với cả người xây dựng, phát triển nhà ở và người mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội của địa phương do bí thư hoặc chủ tịch UBND làm trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao tại Quyết định điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030.

Đối với các địa phương chưa có dự án nhà ở xã hội được khởi công, khẩn trương chỉ đạo các Sở, ngành tiến hành giao chủ đầu tư, thực hiện các thủ tục đất đai, bàn giao đất sạch, cấp phép xây dựng… cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để khởi công, đầu tư xây dựng, ngay trong năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 để khởi công, ngay trong năm 2025.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện ngay những quy định tại Nghị quyết số 201 thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; thực hiện ngay việc cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính theo quy định của Nghị quyết số 201 và Nghị định số 192; không ban hành các quy định làm phát sinh điều kiện, tiêu chí giao chủ đầu tư, phát sinh thủ tục hành chính gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân; các thủ tục hành chính đối với dự án nhà ở xã hội phải được thực hiện theo "luồng xanh", "luồng ưu tiên"; xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc đang tồn đọng đã được tháo gỡ tại Nghị quyết 201 như: lựa chọn chủ đầu tư; đấu thầu, thủ tục đầu tư xây dựng; xác định giá bán, giá thuê mua...

Thủ tướng cơ bản đồng ý với các đề xuất, kiến nghị, trong đó có đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp hơn, giao Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi theo trình tự rút gọn Nghị định số 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.