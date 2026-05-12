VNG IRONMAN Việt Nam 2026 gây ùn tắc, TP Đà Nẵng nói gì?

Sau khi giải VNG IRONMAN Việt Nam 2026 kết thúc, Sở VH-TT&DL đã làm việc với đơn vị tổ chức giải để đánh giá công tác tổ chức sự kiện, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện hơn cho các mùa giải tiếp theo.

Đại diện TP gửi lời chúc mừng và cảm ơn đến tổ chức Ironman thế giới đã tin tưởng lựa chọn Đà Nẵng là địa điểm đăng cai các sự kiện tầm cỡ quốc tế; ghi nhận tâm huyết, nỗ lực cùng các đơn vị tham gia tổ chức thành công 10 mùa giải IRONMAN 70.3 và VNG IRONMAN 140.6 Việt Nam 2026.

Đây là các sự kiện có ý nghĩa rất lớn với thành phố trên nhiều mặt, đó là thông qua sự kiện giúp tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe, vượt qua giới hạn bản thân thông qua các môn bơi, đi xe đạp và chạy bộ, đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Nẵng phát triển, năng động, xanh sạch đẹp và mến khách đến các nhà đầu tư, khách du lịch, bạn bè trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng trân trọng cảm ơn gần 5.000 vận động viên cùng gia đình, người thân đến từ 91 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tin tưởng, yêu mến thành phố Đà Nẵng để đến tham dự mùa giải Ironman năm nay kết hợp tham quan du lịch, tìm hiểu đầu tư…

TP cảm ơn sự đồng hành, thấu hiểu và chia sẻ của người dân thành phố, quý du khách trong thời gian diễn ra giải đối với một số bất tiện từ việc đóng tạm thời một số tuyến đường.

Các vận động viên tham gia giải IRONMAN 70.3 và VNG IRONMAN 140.6 Việt Nam 2026 tại Đà Nẵng. Ảnh Thanh Thảo

Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng đăng cai tổ chức nội dung IRONMAN toàn phần với quy mô lớn, số lượng vận động viên và lực lượng phục vụ đông, cùng các lộ trình đều có khoảng cách gấp đôi cự ly của các mùa IRONMAN 70.3 trước đây. Vì vậy, trong quá trình tổ chức, không tránh khỏi một số bất cập phát sinh, nhất là liên quan đến công tác phân luồng giao thông, tắc đường cục bộ trên một số tuyến giao thông.

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm và lắng nghe, Sở VH-TT&DL, các đơn vị liên quan cùng Ban Tổ chức nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các ý kiến phản ánh của người dân, du khách và dư luận xã hội về những hạn chế trong công tác tổ chức thời gian qua. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh các phương án phối hợp, truyền thông, điều tiết giao thông và vận hành sự kiện nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân trong các mùa giải tiếp theo.

Tình trạng ùn tắc giao thông trên một số tuyến đường do khâu tổ chức giải VNG IRONMAN chưa được tốt. Ảnh Lê Phi.

Trước đó, sáng 10/5, hai giải chính của tuần lễ IRONMAN 2026 tại Đà Nẵng là VNG IRONMAN Việt Nam 2026 và VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 diễn ra với sự tham gia của gần 5.000 vận động viên.

Tuy nhiên trong quá trình tổ chức, công tác truyền thông cho giải đấu về việc cấm một số tuyến đường và phân làn giao thông chưa được tốt nên đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông suốt nhiều giờ liền khiến dư luận bức xúc.