"Chỉ vài thao tác, ý kiến người dân đến ngay bàn làm việc của lãnh đạo"

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết chỉ cần vài thao tác đơn giản trên ứng dụng iHanoi, tiếng nói của người dân ngay lập tức đến bàn làm việc của lãnh đạo có thẩm quyền.

Ngày 12/5, trình bày tham luận tại Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa XI diễn ra Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh chuyển đổi số thực sự trở thành “mệnh lệnh chiến lược” để đổi mới phương thức lãnh đạo và hoạt động của hệ thống mặt trận.

Theo bà Mai, chuyển đổi số chính là cầu nối để Mặt trận đến gần dân hơn, thấu hiểu dân hơn và phục vụ Nhân dân tốt hơn. Trước đây, để một ý kiến phản ánh của bà con đến được cấp có thẩm quyền, có khi phải mất cả tháng, qua các cuộc họp tổ dân phố và rất nhiều đơn từ.

"Đến nay, ở Hà Nội, chỉ cần một chiếc smartphone, một vài thao tác đơn giản trên ứng dụng iHanoi, tiếng nói của người dân đã ngay lập tức đến bàn làm việc của lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết theo thời gian thực", bà Huyền nói.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai trình bày tham luận tại Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: TTXVN.

Bà Mai cho biết chuyển đổi số không chỉ là công nghệ mà thực sự là cuộc cách mạng về tư duy. Mục tiêu chuyển đổi số của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hướng tới là kết nối, lắng nghe, phát huy dân chủ, củng cố niềm tin, giữ ổn định từ cơ sở.

Để biến quyết tâm thành kết quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đang tập trung vào 5 mũi nhọn đột phá. Trong đó, chú trọng xây dựng hạ tầng "Một trục, đa kênh," để mọi hoạt động từ chỉ đạo đến lắng nghe nhân dân đều diễn ra trên môi trường mạng an toàn. Qua các ứng dụng như iHanoi, HanoiWork.

Bên cạnh đó, bà Mai cho rằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các video ngắn, infographic sinh động, để thông tin từ thành phố đến cơ sở được nhanh nhất, đảm bảo mọi chủ trương đều được thấm sâu, lan tỏa rộng.

Với nền tảng không gian làm việc số dùng chung triển khai đến 126 xã, phường, TP đã cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, chuyển từ quản lý bằng văn bản sang quản trị bằng dữ liệu và mục tiêu.

Ngoài ra, việc thí điểm xây dựng mô hình "Thôn, Tổ dân phố số" sẽ là bước đột phá nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hà Nội sẽ từng bước xây dựng mô hình cộng đồng tự quản, nơi người dân "một chạm", không qua trung gian, không cần giấy tờ, không phải chờ đợi.

Bà Mai cho biết thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cam kết thực hiện 3 giải pháp chiến lược, gồm: xóa bỏ "cát cứ" thông tin, tích hợp các nền tảng thành một hệ sinh thái số thống nhất từ thành phố đến cơ sở, đảm bảo bảo mật thông tin, xử lý thấu đáo tiếng nói của người dân kịp thời và minh bạch; đào tạo "kỹ năng số" cho cán bộ, để mỗi cán bộ Mặt trận trở thành một "tuyên truyền viên số" nhạy bén; tiên phong "lắng nghe mạng xã hội" - chủ động ứng dụng công nghệ để dự báo các "điểm nóng," nhận diện sớm vấn đề dân sinh để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền.