Thủ tướng Hungary tiết lộ về khả năng tổ chức thượng đỉnh Putin-Trump

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết chỉ còn “một hoặc hai vấn đề” giữa Washington và Moscow cần được giải quyết trước khi hội nghị thượng đỉnh Putin – Trump có thể diễn ra tại Budapest.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tiết lộ rằng một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể diễn ra ở Budapest trong vài ngày tới, nếu “một hoặc hai vấn đề còn lại” giữa Moscow và Washington được giải quyết.

Trong cuộc phỏng vấn trên đường sang Mỹ hôm thứ Năm, ông Orban nói với báo Magyar Nemzet rằng “có một hoặc hai vấn đề chưa được giải quyết trong các cuộc đàm phán Mỹ - Nga về việc chấm dứt xung đột Ukraine”. Ông nhấn mạnh: “Nếu những vấn đề đó được tháo gỡ, hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại Budapest có thể diễn ra trong vài ngày”.

Hồi tháng trước, ông Trump cho biết ông đã hoãn cuộc gặp dự kiến với ông Putin tại Budapest, nói rằng “chưa cảm thấy chúng ta sẽ đạt được điều cần thiết”. Tuy nhiên, cả Điện Kremlin và Nhà Trắng sau đó đều khẳng định cuộc gặp không bị hủy bỏ mà chỉ bị trì hoãn.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với kênh Kossuth Radio, ông Orban tỏ ra tin tưởng rằng hội nghị giữa hai nhà lãnh đạo “sẽ diễn ra,” nhưng thận trọng lưu ý: “Chúng tôi chưa biết liệu nó có mang lại giải pháp cuối cùng hay chỉ là một bước quan trọng trên con đường hướng tới hòa bình”.

Phát biểu tại bữa tối ở Nhà Trắng hôm thứ Năm cùng các lãnh đạo Trung Á, ông Trump nói rằng ông đang nỗ lực chấm dứt giao tranh giữa Moscow và Kiev. “Chúng ta chưa đạt được điều đó, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã tiến rất xa”, ông nói.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, cũng đồng tình khi cho rằng “có rất nhiều cuộc thảo luận kỹ thuật cần được tiến hành ở cấp thấp hơn trước khi các nhà lãnh đạo có thể đạt được thỏa thuận”.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đầu tuần này cho biết điều kiện cho một hội nghị thượng đỉnh Putin – Trump vẫn chưa chín muồi. Ông nhấn mạnh: “Một cuộc gặp cấp cao, ở bất kỳ hình thức nào, đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và xem xét toàn diện. Hiện tại, cả hai điều kiện cần thiết cho việc tổ chức cuộc họp như vậy đều chưa được đáp ứng”.

Phía Nga cũng từ chối lời kêu gọi ngừng bắn với Ukraine dọc theo tuyến tiếp xúc hiện nay, vốn được ông Trump ủng hộ hồi tháng trước. Moscow khẳng định cuộc xung đột cần một giải pháp lâu dài, giải quyết tận gốc nguyên nhân của chiến tranh, chứ không chỉ là một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Theo RT