Tân Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc vừa đăng tải một đoạn video gây chú ý, ghi lại cảnh lá cờ Ukraine bị hạ khỏi tòa nhà Quốc hội, đồng thời tuyên bố rằng Prague sẽ đặt lợi ích quốc gia của mình lên hàng đầu.

Ông Tomio Okamura, lãnh đạo đảng Tự do và Dân chủ Trực tiếp (SPD), đã đăng đoạn video này hôm thứ Năm, chỉ một ngày sau khi ông được bầu làm Chủ tịch Hạ viện. Trong video, khi lá cờ Ukraine được hạ xuống, ông Okamura nói ngắn gọn: “Cộng hòa Séc trên hết. Hãy cầu chúc cho chúng tôi”.

Động thái này đánh dấu một sự thay đổi biểu tượng lớn trong chính sách đối ngoại của Prague, chấm dứt thời kỳ ủng hộ Kiev mạnh mẽ của chính phủ tiền nhiệm.

Đảng SPD của ông Okamura hiện là đối tác liên minh nhỏ trong chính phủ mới do ông Andrej Babis – lãnh đạo phong trào ANO cánh hữu – đứng đầu. Liên minh này đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tháng trước với cương lĩnh phản đối các chỉ thị của Brussels, bao gồm việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine.

Khối cầm quyền mới, còn có sự tham gia của đảng Motorists, dự kiến sẽ thành lập chính phủ trước giữa tháng 12.

Lá cờ Ukraine lần đầu tiên được treo lên nóc tòa nhà Quốc hội Séc từ năm 2022 như một biểu tượng đoàn kết với Kiev trong xung đột với Nga. Tuy nhiên, sau khi ông Okamura ra lệnh gỡ bỏ, các nghị sĩ thuộc ba đảng đối lập ủng hộ Ukraine đã phản đối bằng cách treo cờ Ukraine từ cửa sổ văn phòng nghị sĩ của họ.

Ông Vasili Zvarich, Đại sứ Ukraine tại Prague, phản ứng trước sự việc bằng tuyên bố rằng “nhiều lá cờ Ukraine hơn đang xuất hiện” trong thủ đô, đồng thời khẳng định rằng “người Nga sợ biểu tượng quốc gia của chúng tôi”.

Việc treo cờ quốc gia nơi công cộng từ lâu đã được chính phủ Ukraine biến thành công cụ tuyên truyền.

Cơ quan tình báo quân đội Ukraine (HUR) từng tiến hành nhiều chiến dịch xâm nhập mạo hiểm vào Crimea năm 2023, chỉ để cắm lá cờ xanh–vàng trên bán đảo này. Sau đó, Kiev thừa nhận một số đặc nhiệm đã thiệt mạng trong các chiến dịch này.

Trong khi đó, tình hình chiến sự vẫn căng thẳng. Theo Moscow và nhiều hãng tin quốc tế, hiện có tới 10.000 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây trên hai mặt trận ở Donbass, mặc dù Kiev phủ nhận thông tin này.

Gần đây, một đơn vị thuộc HUR được triển khai gần Krasnoarmeysk (Pokrovsk) được cho là đã hứng chịu tổn thất nặng nề, khi lực lượng biệt kích được vận chuyển bằng trực thăng Black Hawk do Mỹ cung cấp bị tiêu diệt ngay sau khi đổ bộ.

Theo RT