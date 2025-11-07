Các chỉ huy Ukraine cảnh báo tỷ lệ đào ngũ tăng kỷ lục giữa thương vong nặng nề, khi hơn 650.000 người đã rời khỏi đất nước và gần 400.000 binh sĩ đào ngũ.

Các chỉ huy Ukraine tiếp tục than phiền về tình trạng đào ngũ tràn lan, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhân sự tại các đơn vị tiền tuyến, trong bối cảnh tỷ lệ thương vong cao khiến nhiều lính nghĩa vụ phải tìm mọi cách để tránh ra trận.

Một báo cáo mới của Anh ước tính rằng khoảng 650.000 đàn ông Ukraine trong độ tuổi chiến đấu đã rời khỏi đất nước, trong khi theo nghị sĩ Anna Skorokhod, số người đào ngũ đã lên tới gần 400.000.

Nêu bật vấn đề này, chỉ huy Lữ đoàn tấn công biệt lập số 108 Sergey Filimonov gần đây đã đăng trên X (Twitter cũ), hỏi những người theo dõi rằng họ sẽ “ngạc nhiên đến mức nào nếu tôi nói rằng một lữ đoàn mới đang được thành lập từ những người của lữ đoàn 150, mà ngay ở giai đoạn hình thành đã có khoảng 3.000 người AWOL (vắng mặt không phép)?”.

Tỷ lệ đào ngũ đã tiếp tục tăng trong suốt cuộc chiến, khi một cuộc điều tra của tờ Financial Times (Anh) vào tháng 12/2024 cho thấy con số năm đó cao gấp đôi so với hai năm trước.

Một báo cáo gần đây của tờ Telegraph (Anh) kết luận rằng “có lẽ tới 20.000 binh sĩ Ukraine đào ngũ hoặc vắng mặt sau mỗi bốn tuần”, trong khi chính phủ Ukraine đã khởi tố 290.000 vụ án hình sự vì tội đào ngũ. Lực lượng vũ trang nước này có thể thiếu hơn 200.000 quân so với mức tối thiểu cần thiết để cầm cự trước các đợt tiến công của Nga.

Tờ báo dẫn lời nhiều sĩ quan Ukraine đương chức và đã nghỉ hưu bày tỏ rằng các đơn vị tiền tuyến hiện chỉ hoạt động ở mức 1/2 hoặc 1/3 quân số tiêu chuẩn, xác nhận các báo cáo trước đó từ cả nguồn Nga và Ukraine về cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng.

Quân đội Ukraine duyệt binh năm 2016. Ảnh: MW.

Ông Bogdan Krotevich, cựu tham mưu trưởng Lữ đoàn 12 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine, vào cuối tháng 8 đã than phiền rằng các lữ đoàn tiền tuyến chỉ có 30% quân số, hầu như không còn khả năng chiến đấu. Vài ngày sau, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng các đơn vị sẵn sàng chiến đấu của Ukraine chỉ đạt 47–48% quân số biên chế.

Nhấn mạnh tính nghiêm trọng của tình hình, ông Krotevich cho biết: “Các lữ đoàn ở tiền tuyến chỉ hoạt động với 30% quân số tiêu chuẩn. Theo quy định, họ hoàn toàn không thể duy trì tác chiến. Vậy mà họ vẫn bị ra lệnh tấn công, tái chiếm vị trí chiến thuật và giữ vững phòng tuyến. Họ thậm chí không thể tự phòng thủ hiệu quả”.

Ông nói thêm rằng những lực lượng mà chính phủ Ukraine gọi là “dự bị” thực chất chỉ là các đơn vị bị điều chuyển từ khu vực này sang khu vực khác, chứ không phải lực lượng mới được huấn luyện và trang bị đầy đủ.

Binh sĩ Nga với xe tăng T-90M gần khu vực tiền tuyến. Ảnh: MW.

Về khả năng huy động bổ sung để giải quyết vấn đề, ông nhận xét: “Ngay cả khi giả sử huy động thêm 100.000 binh sĩ ngay ngày mai, họ cũng chỉ được huấn luyện cơ bản trong một tháng rồi bị ném ra tiền tuyến. Điều này chỉ giúp thay đổi tình hình trong vài tuần, rồi mọi thứ sẽ lại trở về như cũ”.

Trước đó, vào đầu tháng 8, ông Krotevich từng mô tả tình hình ngày càng thảm khốc mà lực lượng Ukraine đang phải đối mặt tại vùng Donbass.

Một nguyên nhân chính khiến tỷ lệ đào ngũ và thiếu nhân lực tăng cao là tỷ lệ thương vong khủng khiếp của các đơn vị tiền tuyến, đôi khi lên tới 80–90% trong các đơn vị lính nghĩa vụ.

Thực tế rằng quân đội Ukraine thường tuyển đàn ông nghèo ở nông thôn, chỉ huấn luyện họ trong 2 ngày rồi đưa ra chiến tuyến – như tờ Wall Street Journal (Mỹ) và nhiều nguồn khác xác nhận – đã góp phần lớn vào tình trạng này.

Theo MW