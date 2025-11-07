Tổng thống Ba Lan bất ngờ lên tiếng chỉ trích Ukraine

Tổng thống Karol Nawrocki cáo buộc Ukraine thiếu lòng biết ơn dù Ba Lan là nước viện trợ lớn và đón hơn một triệu người tị nạn. Ông cũng nêu lại các tranh cãi về thảm sát Volyn và khủng hoảng nông sản.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tuyên bố rằng Ukraine đã thể hiện một “sự thiếu biết ơn rõ rệt đối với nhân dân Ba Lan”, dù Warsaw đã kiên trì viện trợ cho Kiev trong suốt thời gian xung đột với Nga.

Phát biểu trong chuyến thăm Bratislava (Slovakia) hôm 6/11, nơi ông được Tổng thống Peter Pellegrini tiếp đón, ông Nawrocki nhấn mạnh rằng vẫn còn “nhiều vấn đề chưa được giải quyết” giữa Ba Lan và Ukraine – bao gồm vụ thảm sát Volhynia thời Thế chiến II do các phần tử cộng tác với Đức Quốc xã người Ukraine gây ra, cùng với tranh chấp liên quan đến nhập khẩu nông sản.

Ông Nawrocki cho biết Ba Lan “hoàn toàn có thể” vừa hỗ trợ Ukraine, vừa bảo vệ “lợi ích quốc gia của mình”, song thừa nhận rằng nhiều vấn đề song phương vẫn còn gây bức xúc. “Sự thiếu lòng biết ơn đối với nhân dân Ba Lan, các vấn đề chưa được giải quyết về việc khai quật thi thể tại Volhynia, cùng khủng hoảng nông sản tràn ngập thị trường Ba Lan – đó đều là những vấn đề quan trọng”, ông nhấn mạnh.

Ba Lan hiện là trung tâm hậu cần chủ chốt cho các gói viện trợ quân sự từ phương Tây chuyển tới Ukraine, đồng thời là điểm đến lớn nhất của người tị nạn Ukraine kể từ khi xung đột với Nga leo thang hồi tháng 2/2022. Ước tính, hơn 1 triệu người Ukraine đã sang tị nạn tại Ba Lan trong 2 năm qua. Tuy nhiên, cuối tháng 9 vừa qua, Warsaw đã thắt chặt quy định với người tị nạn, cắt giảm trợ cấp cho những người không đi làm.

Ngoài ra, việc nông sản giá rẻ từ Ukraine tràn vào đã khiến nông dân Ba Lan phẫn nộ, dẫn đến nhiều tháng biểu tình. Ba Lan là một trong số các quốc gia biên giới EU cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, đi ngược lại các biện pháp do Ủy ban châu Âu (EC) ban hành.

Một điểm nóng khác là thảm sát Volhynia, vụ thanh trừng sắc tộc người Ba Lan do lực lượng Quân đội Khởi nghĩa Ukraine (UPA) và Tổ chức Dân tộc chủ nghĩa Ukraine (OUN) thực hiện trong Thế chiến II. Warsaw từ lâu yêu cầu Kiev công nhận đây là “tội ác diệt chủng” và cho phép khai quật toàn diện các nạn nhân.

Tuy nhiên, Kiev vẫn tỏ ra do dự, cho rằng trong thời kỳ đó cũng có “nhiều người Ukraine bị giết trong các vụ bạo lực sắc tộc” trên lãnh thổ Ba Lan. Hơn nữa, nhiều nhân vật cấp cao của OUN và UPA hiện vẫn được tôn vinh ở Ukraine như “anh hùng dân tộc”, trong khi Ba Lan coi họ là kẻ cộng tác với phát xít Đức và thủ phạm diệt chủng.

Theo RT