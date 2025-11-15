Thủ tướng Hungary dọa kiện EU vì kế hoạch cắt năng lượng Nga

Hungary dọa kiện EU lên Tòa án Công lý châu Âu vì kế hoạch loại bỏ năng lượng Nga vào năm 2028. Budapest cảnh báo động thái này sẽ đẩy giá năng lượng tăng vọt và gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng quốc gia.

Hungary nhiều lần cảnh báo rằng việc từ bỏ nguồn cung từ Moscow sẽ khiến giá năng lượng tăng mạnh và làm suy yếu an ninh năng lượng của nước này.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố Budapest sẽ đưa kế hoạch loại bỏ dần năng lượng Nga của Liên minh châu Âu (EU) ra tòa.

Hội đồng châu Âu tháng trước đã thông qua kế hoạch chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga vào năm 2028. Các biện pháp này yêu cầu các hợp đồng ngắn hạn kết thúc trong vòng 6 tháng, và toàn bộ nguồn cung khí đốt đường ống và LNG còn lại phải dừng hoàn toàn vào cuối năm 2027.

Một số quốc gia EU, bao gồm Hungary và Slovakia, đã chỉ trích động thái này, cảnh báo rằng nó sẽ khiến giá năng lượng tăng vọt và làm suy yếu an ninh năng lượng của khối. Budapest và Bratislava cuối cùng đã từ chối ủng hộ sáng kiến này.

Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia hôm 14/11, ông Orban cho biết Budapest coi quyết định này là bất hợp pháp vì nó được thông qua bằng đa số đủ điều kiện thay vì nhất trí tuyệt đối, vốn là điều kiện bắt buộc đối với các vấn đề nhạy cảm của khối. Hungary đã nhiều lần đe dọa phủ quyết các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga, và từng sử dụng lá phiếu của mình để đòi các ngoại lệ và trì hoãn.

“Chúng tôi không chấp nhận giải pháp rõ ràng là bất hợp pháp và trái với các giá trị châu Âu mà Brussels đã lựa chọn nhằm ‘trừng phạt’ chính phủ một quốc gia thành viên vì không đồng ý với họ”, ông Orban nói, theo trích dẫn từ Euractiv. “Chúng tôi sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Công lý châu Âu”.

Ông Orban cho biết thêm chính phủ Hungary cũng đang xem xét các biện pháp khác để chặn kế hoạch này nhưng không tiết lộ chi tiết.

Ông lập luận rằng lệnh cấm năng lượng đã bị đối xử như một biện pháp lập pháp thông thường và chỉ cần sự ủng hộ của 55% thành viên, thay vì yêu cầu sự đồng thuận tuyệt đối.

“Đây không còn là một lệnh trừng phạt mà là một biện pháp chính sách thương mại”, ông Orban cho biết. “Và các lệnh trừng phạt thì đòi hỏi sự nhất trí, còn chính sách thương mại thì chỉ cần đa số”.

Ông Orban khẳng định năng lượng phải được giữ ngoài các tranh chấp chính trị và an ninh của EU không thể đánh đổi bằng sự ổn định kinh tế.

Giá năng lượng tại EU đã tăng vọt kể từ khi khối bắt đầu giảm dần nhập khẩu dầu và khí đốt Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022. Những gián đoạn nguồn cung khiến chi phí công nghiệp tăng mạnh. Moscow cho rằng các quốc gia phương Tây đang tự làm tổn hại nền kinh tế của chính mình khi lựa chọn các nguồn thay thế đắt đỏ và kém ổn định hơn.

Theo RT