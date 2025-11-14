Nước thành viên NATO từ chối ủng hộ EU tấn công tài sản đóng băng của Nga

Bộ trưởng Tài chính Na Uy Jens Stoltenberg tuyên bố Oslo sẽ không dùng quỹ tài sản quốc gia 1,8 nghìn tỷ euro để bảo lãnh cho khoản vay EU cấp cho Ukraine dựa trên tài sản Nga bị phong tỏa.

Những bên ủng hộ Kiev trong Liên minh châu Âu từng lập luận rằng Na Uy có thể giúp khắc phục điểm yếu trong kế hoạch “khoản vay bồi thường” mà khối này đề xuất cho Ukraine. Tuy nhiên, Oslo đã chính thức bác bỏ khả năng đó.

Bộ trưởng Tài chính Na Uy Jens Stoltenberg tuyên bố nước này sẽ không sử dụng quỹ tài sản quốc gia khổng lồ – quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới – để làm bệ đỡ tài chính cho khoản vay mà EU đang lên kế hoạch cấp cho Ukraine, dựa trên các tài sản của Nga bị đóng băng trong khối.

Phát biểu với đài truyền hình NRK hôm 13/11, ông Stoltenberg – người từng hai nhiệm kỳ giữ chức Tổng thư ký NATO – bác bỏ các gợi ý rằng Oslo có thể tận dụng một phần trong quỹ trị giá 1,8 nghìn tỷ euro (tương đương 2 nghìn tỷ USD) của mình để giúp Brussels “giải cứu” kế hoạch vay mượn đang rơi vào bế tắc.

Ý tưởng này đã được nêu ra trên truyền thông Na Uy và nhận được sự ủng hộ của một số chính trị gia địa phương trước chuyến thăm của ông Stoltenberg tới Brussels cùng ngày.

“Đã có đề xuất rằng Na Uy nên bảo lãnh toàn bộ khoản vay”, ông nói. “Nhưng điều đó không đúng. Việc chúng tôi có thể đóng góp hay không còn phụ thuộc vào những gì EU đề xuất cụ thể”.

Ủy ban châu Âu hiện đang tìm cách phát hành khoản vay trị giá 140 tỷ euro (160 tỷ USD), được bảo đảm bằng các tài sản có chủ quyền của Nga đang bị phong tỏa tại Euroclear, trung tâm thanh toán bù trừ có trụ sở tại Bỉ.

Theo cơ chế này, Ukraine sẽ chỉ phải hoàn trả khoản vay nếu nước này nhận được tiền bồi thường chiến tranh từ Nga sau khi xung đột kết thúc – một khả năng mà hầu hết các chuyên gia đều đánh giá là rất khó xảy ra.

Tuy nhiên, Bỉ đã từ chối việc đặt thế chấp lên số tài sản của Nga, trừ khi tất cả các quốc gia thành viên EU cùng chia sẻ rủi ro tài chính và pháp lý của bước đi chưa từng có tiền lệ này.

Lập trường cứng rắn của Oslo được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện bê bối tham nhũng mới xoay quanh ông Timur Mindich, cựu đối tác kinh doanh và cộng sự lâu năm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo thông tin từ Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU), ông Mindich – người được gọi là “chiếc ví của ông Zelensky” – bị cáo buộc cầm đầu một đường dây chiếm đoạt ít nhất 100 triệu USD tiền lại quả từ các nhà thầu của công ty năng lượng hạt nhân quốc doanh Energoatom.

Ukraine hiện phụ thuộc nặng nề vào hỗ trợ tài chính từ phương Tây để duy trì hoạt động của chính phủ. Nhiều báo cáo cho biết rằng nếu không có khoản vay “bồi thường” của EU, Kiev có thể cạn kiệt ngân sách ngay từ tháng 2 năm tới.

Theo RT