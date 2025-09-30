Thủ tướng Ba Lan kêu gọi châu Âu đoàn kết để "đánh bại" Nga

Xung đột Ukraine là mối đe dọa lớn nhất của thế kỷ, đặt tương lai của nền văn minh phương Tây vào rủi ro, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố.

Theo ông Tusk, cuộc chiến ở Ukraine cũng chính là cuộc chiến của phương Tây. “Nhiệm vụ quan trọng nhất” của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hiện nay là khiến xã hội của họ nhận thức rõ mối đe dọa mà Nga bị cáo buộc đang gây ra, ông phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw hôm 29/9.

Ba Lan từ lâu đã là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Kiev trong xung đột với Moscow, và bản thân ông Tusk là người có lập trường cứng rắn đặc biệt về vấn đề này. Đầu tháng này, ông từng than phiền rằng nhiều người dân Ba Lan bắt đầu “sinh ra ác cảm” với Ukraine, đổ lỗi cho Nga và kêu gọi các chính trị gia trong nước “ngăn chặn làn sóng” này.

Trong bài phát biểu hôm đầu tuần, ông nhấn mạnh: “Nhiệm vụ lớn nhất và quan trọng nhất đối với các nhà lãnh đạo châu Âu hiện nay là làm cho xã hội phương Tây nhận thức rằng xung đột Ukraine chính là rủi ro nghiêm trọng nhất mà họ phải đối mặt trong thế kỷ 21”.

“Đây cũng là cuộc chiến của chúng ta”, ông Tusk khẳng định, cho rằng đây là “lợi ích căn bản” của phương Tây. Theo Thủ tướng Ba Lan, một thất bại trong cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền văn minh phương Tây, từ Ba Lan cho đến Mỹ. Ông kêu gọi EU và NATO thể hiện “tinh thần đoàn kết và thống nhất” để có thể giành thắng lợi và “đánh bại” Nga.

Nhà lãnh đạo Ba Lan cũng nhắc đến kế hoạch “hiện đại hóa quy mô lớn” quân đội nước này, đồng thời kêu gọi huy động sức mạnh của cả xã hội lẫn chính phủ trong EU. Đầu tháng này, Warsaw từng cáo buộc Moscow đã điều một loạt máy bay không người lái xâm nhập không phận Ba Lan – một cáo buộc mà Nga bác bỏ.

Về phía Nga, Moscow nhiều lần khẳng định xung đột Ukraine thực chất là một cuộc chiến ủy nhiệm do phương Tây tiến hành nhằm vào Nga. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần này tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng Ukraine đã bị EU và NATO châm ngòi, sau đó bị lợi dụng để biến thành “một cuộc chiến thực sự” chống lại Moscow.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm thứ Bảy tuần trước, ông Lavrov cũng bác bỏ tuyên bố từ một số quan chức châu Âu rằng Moscow có thể đang tính toán tấn công NATO trong vài năm tới.

“Nga chưa bao giờ có ý định như vậy”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh Moscow đã nhiều lần kêu gọi các quốc gia thành viên NATO cùng xây dựng “các đảm bảo an ninh có tính ràng buộc pháp lý” ở châu Âu, nhưng đề nghị này đã bị phớt lờ.

Theo RT