Ông Zelensky kêu gọi dựng “lá chắn thép” với NATO, thách thức trực diện tên lửa Nga

Tổng thống Zelensky đề xuất Ukraine cùng NATO dựng lá chắn phòng không chung để đối phó UAV và tên lửa Nga, sau cáo buộc xâm phạm không phận ở Ba Lan và Baltic.

Ukraine đã đề xuất xây dựng một lá chắn phòng không chung với các đồng minh nhằm chống lại các mối đe dọa từ Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 29/9, sau hàng loạt vụ xâm phạm không phận khiến NATO lo ngại về an ninh ở sườn đông.

Các nhà lãnh đạo NATO cho rằng Nga đang thử phản ứng và khả năng sẵn sàng của liên minh bằng những vụ xâm nhập không phận ở Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic. Kiev nhấn mạnh rằng kinh nghiệm thực chiến của Ukraine trong việc đối phó các mối đe dọa từ trên không sẽ mang lại giá trị to lớn cho châu Âu.

Phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn An ninh Warsaw, ông Zelensky nói: “Ukraine đề xuất với Ba Lan và tất cả các đối tác cùng xây dựng một lá chắn hoàn toàn đáng tin cậy chống lại các mối đe dọa từ trên không của Nga. Điều này là khả thi. Ukraine có thể đối phó mọi loại UAV và tên lửa của Nga, và nếu chúng ta hành động cùng nhau trong khu vực, chúng ta sẽ có đủ vũ khí và năng lực sản xuất”.

Kiev trước đó cũng xác nhận binh sĩ và kỹ sư Ukraine sẽ huấn luyện lực lượng Ba Lan trong lĩnh vực chống UAV, cho thấy hợp tác quân sự giữa hai bên ngày càng chặt chẽ.

Hợp tác phòng thủ với Ukraine trở thành một chủ đề nổi bật tại diễn đàn Warsaw năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh rằng: “Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và Ukraine cần hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn. Liên minh châu Âu phải hỗ trợ bằng một khung pháp lý linh hoạt hơn nhiều cho lĩnh vực quốc phòng”.

Trước các vụ xâm phạm không phận, các quốc gia NATO ở sườn phía đông đã đồng thuận về nhu cầu xây dựng một “bức tường UAV” với khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn tiên tiến. Tuy nhiên, ông Pistorius cảnh báo rằng việc hiện thực hóa dự án này sẽ không thể diễn ra trong ngắn hạn.

“Chúng ta không nói về một khái niệm có thể hoàn thành trong ba hoặc bốn năm tới. Chúng ta cần ưu tiên và thừa nhận rằng chúng ta cần nhiều năng lực và khả năng hơn những gì từng mô tả”, ông nói.

Theo Reuters