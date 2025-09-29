Hungary và Slovakia phản đối EU áp thuế dầu khí Nga: Nguy cơ chia rẽ nội khối

Hungary và Slovakia tiếp tục nhập dầu khí Nga, chỉ trích EU siết nguồn cung, trong đó lãnh đạo hai nước này khẳng định việc chuyển đổi nguồn cung gần như bất khả thi.

Hungary và Slovakia vẫn nằm trong số ít các quốc gia châu Âu tiếp tục nhập khẩu dầu khí từ Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Ngày 28/9, lãnh đạo hai nước một lần nữa chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) về kế hoạch giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 130 năm cầu Maria Valeria – cây cầu nối Sturovo (Slovakia) và Esztergom (Hungary) – Thủ tướng Slovakia Robert Fico khẳng định: “Không ai có quyền nói cho chúng tôi biết phải mua dầu và khí đốt từ đâu. Bởi theo luật pháp quốc tế, một quốc gia có chủ quyền sẽ tự quyết định cơ cấu năng lượng của mình”.

“Tôi đồng quan điểm với Thủ tướng Hungary rằng quyết định mang tính ý thức hệ, nhằm cắt đứt hoàn toàn châu Âu khỏi dầu khí Nga, không chỉ gây hại nặng nề cho Hungary và Slovakia, mà còn làm tổn thất đáng kể cho toàn Liên minh châu Âu”, ông nói thêm, theo Euronews.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng bày tỏ quan ngại, cáo buộc Brussels đang theo đuổi những chính sách làm suy yếu khu vực. “Giống như các đế chế từng cai trị chúng ta, giờ Liên minh châu Âu đã biến thành một dự án chiến tranh. Ngày nay, khi Brussels nói về hòa bình ở châu Âu, thì thực chất họ đang nói về chiến tranh”, Orban tuyên bố.

Ủy ban châu Âu tuần trước cho biết họ đang chuẩn bị áp thuế đối với lượng dầu Nga vẫn còn được nhập khẩu vào EU qua ngả Hungary và Slovakia. Động thái này diễn ra trong bối cảnh áp lực gia tăng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nhiều lần kêu gọi các đồng minh NATO chấm dứt mua năng lượng Nga, cho rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể kết thúc nếu Moscow bị cắt nguồn thu này.

Cả ông Orban và ông Fico đều phản đối việc nhanh chóng loại bỏ năng lượng Nga, với lý do chi phí kinh tế và an ninh năng lượng. Budapest lập luận rằng các ràng buộc về địa lý và hạ tầng khiến việc chuyển đổi khỏi nguồn cung Nga gần như bất khả thi. Trong khi đó, các nhà phê bình cho rằng lập trường của hai nước này làm suy yếu nỗ lực chung của châu Âu trong việc chống lại cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

Theo Kyiv Independent