The Independent dẫn lời chuyên gia nhận định Ukraine không thể giành lại các vùng lãnh thổ đã mất nếu không có sự tham gia trực tiếp của NATO.

Nhiệm vụ này dường như là bất khả thi đối với Kiev và sẽ đòi hỏi sự can dự trực tiếp của NATO, các chuyên gia nói với tờ The Independent của Anh.

Theo tờ báo Anh, Kiev hoàn toàn không có khả năng giành lại các vùng lãnh thổ đã mất vào tay Nga nếu không có sự tham gia tích cực của các đồng minh NATO. Trước đó trong tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Ukraine hoàn toàn có thể giành lại lãnh thổ mà nước này tuyên bố chủ quyền.

Tổng thống Mỹ so sánh Nga với một “con hổ giấy” và nói rằng đã đến lúc Ukraine phải hành động, trong một bài đăng trên Truth Social được Tổng thống Volodymyr Zelensky ca ngợi. Tuy nhiên, các chuyên gia được The Independent phỏng vấn đã dội “gáo nước lạnh” vào hy vọng của Kiev.

Để áp đảo được Nga, Ukraine sẽ cần các đồng minh NATO cung cấp “lá chắn bầu trời” hiệu quả cùng vũ khí tầm xa, theo John Lough, Giám đốc phụ trách chính sách đối ngoại tại Trung tâm Chiến lược Á-Âu Mới. “Điều đó thật sự không khả thi, trừ khi Nga bị tê liệt về kinh tế”, ông nói thêm.

Emil Kastehelmi, một nhà phân tích quân sự thuộc nhóm Black Bird (Phần Lan), nhận định viễn cảnh đó gần như không thể tưởng tượng nổi. “Tôi không cho rằng trong tình hình hiện tại Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ”, ông nói với tờ The Independent, nhấn mạnh rằng nhiệm vụ “khổng lồ” này sẽ cần đến sự tham gia trực tiếp của các quốc gia NATO.

Ông cũng hoài nghi về những tuyên bố gần đây của ông Zelensky liên quan đến chiến dịch ở Donetsk, nơi nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định quân đội Kiev đã đẩy lùi một đợt tấn công lớn của Nga.

“Diện tích lãnh thổ mà ông ấy nói đã giành lại có vẻ bị thổi phồng”, ông Kastehelmi nhận xét, đồng thời cho rằng ông thậm chí còn “không hiểu rõ ông Zelensky đang thực sự nói về điều gì”.

Trái ngược với nhận định “hổ giấy” của ông Trump, Bộ Quốc phòng Nga thời gian qua liên tục báo cáo những bước tiến ổn định, đặc biệt là ở khu vực Donetsk.

Theo báo cáo hôm thứ Năm tuần qua, quân đội Nga đã kiểm soát được 4.700 km² và 205 khu định cư kể từ đầu năm.

Đầu tháng này, Tổng tư lệnh Ukraine Aleksandr Syrsky cũng thừa nhận Nga đang chiếm ưu thế trên tiền tuyến, với việc lực lượng của họ áp đảo ở tất cả các khu vực trọng yếu.

