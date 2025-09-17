Ông Nguyễn Hoài Anh và Nguyễn Hồng Phong giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động, phân công Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho đồng chí Nguyễn Hoài Anh và đồng chí Nguyễn Hồng Phong. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh và đồng chí Nguyễn Hồng Phong được đánh giá là cán bộ trẻ, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt và sâu sắc. Trên các cương vị công tác, hai đồng chí được đánh giá luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng và tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực, sở trường của mình, hai đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bối cảnh công việc, nhiệm vụ mới với rất nhiều thách thức và yêu cầu rất cao. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đề nghị hai đồng chí cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa bắt tay ngay vào công việc, phát huy hết khả năng, trách nhiệm để cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vượt qua khó khăn, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoài Anh và đồng chí Nguyễn Hồng Phong. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn tỉnh Thanh Hóa nêu cao tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí sớm tiếp cận, nắm bắt công việc, phối hợp chặt chẽ để hai đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đặc biệt là phải thực hiện tốt nhiệm vụ để tiếp tục đưa tỉnh nhà phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Lê Minh Hưng nói Thanh Hóa là mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, nơi có truyền thống cách mạng vẻ vang và rất giàu tiềm năng phát triển. Chính vì vậy, Thanh Hóa cần phải đặc biệt làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây là điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và then chốt đối với sự phát triển và bứt phá của tỉnh trong thời gian tới.

Thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh đang đến rất gần, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần tập trung nhiệm vụ đột phá về phát triển hạ tầng, hạ tầng số, về nguồn nhân lực chất lượng cao. Nghiên cứu rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển của tỉnh, bổ sung các động lực tăng trưởng cho tỉnh. Cùng với đó, Đảng bộ tỉnh phải quyết tâm cao nhất, làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thật sự đoàn kết, dân chủ, đổi mới tư duy, phát huy trí tuệ tập thể, có tầm nhìn xa để xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, coi đây chính là những điều kiện quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng rằng hai đồng chí tân Phó Bí thư Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc, góp phần cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Nguyễn Hoài Anh phá biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh cho rằng, nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm cao, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực cố gắng, không ngừng học tập, rèn luyện, tận tâm, tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa, vùng đất "địa linh nhân kiệt”.

Ông Hoài Anh cho biết bản thân sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn gương mẫu, trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, quyết tâm xây dựng và nêu cao tinh thần đoàn kết, góp phần cùng Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa xây dựng địa phương ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, giàu mạnh, văn minh.

Trên cương vị mới, với tình cảm của mình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh mong muốn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các thế hệ lãnh đạo, cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, chung sức, đồng lòng hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Sau lễ công bố, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.