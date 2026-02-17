Truyện cười Tết Bính Ngọ: Nỗi lo của ngựa, giảm cân và ước mơ dịp năm mới

Nhân dịp Tết Bính Ngọ, VietTimes gửi tới độc giả loạt truyện cười ngắn do AI sáng tác, những câu chuyện vui tươi và dí dỏm được lấy cảm hứng từ chính nhịp sống ngày Tết, mang lại cảm giác thư giãn và ấm áp đầu xuân.

Nỗi lo của Ngựa

Chiều 29 Tết, khu chuồng ngựa ở làng du lịch đông như hội. Người ta đến chụp hình “check‑in năm Ngọ”, ai cũng cười tươi như vừa nhận thưởng Tết. Trên tường chuồng treo một tấm banner đỏ chói: “Năm Ngọ – mã đáo – thành công”.

Ngựa con đứng ngước nhìn dòng chữ, mắt long lanh rồi quay sang hỏi mẹ:

– Mẹ ơi, sao loài người năm nào cũng thích chúc “Mã đáo thành công” vậy ạ?

Ngựa mẹ đang nhai cỏ, thở dài:

– Thì họ mong mọi việc xong sớm, chạy cho kịp deadline để còn về nghỉ Tết chứ sao.

Ngựa con gãi tai, nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp, giọng bức xúc:

– Thế sao họ không chúc “Mã đáo thảnh thơi” cho mình được nhờ hả mẹ?

Bí kíp giảm cân ngày Tết

Sáng mùng 1 Tết, cả gia đình quây quần bên mâm cỗ đủ bánh chưng, giò chả, thịt đông… Mọi người vừa ăn vừa rôm rả chúc Tết. Còn cô Lan chỉ nhìn rồi khẽ nuốt nước bọt:

– Tết này giữ dáng kiểu gì đây?

Nghe vậy, thằng cháu nhỏ chạy lại kéo tay cô:

– Cô ơi, ra đây! Con có bí kíp giảm cân ngày Tết!

Cô Lan nghe đến hai chữ “bí kíp” thì như vớ được phao cứu sinh, vội giục:

– Nói mau, cô thưởng!

Thằng bé dẫn cô ra góc sân, đến chuồng ngựa. Nó chỉ vào chú ngựa đang thong thả nhai cỏ rồi nói chắc nịch:

– Đây! Cô cứ ăn cỏ… à, ăn rau xanh, thì sẽ có thân hình săn chắc như ngựa.

Ước mơ của dân IT

Tối giao thừa. Sau khi dọn mâm cỗ và treo xong cành đào, vợ rót trà rồi hỏi:

– Năm mới anh ước gì cho gia đình mình?

Chồng (lập trình viên) ngẫm một lúc, đáp rất thật:

– Anh chỉ ước cuộc đời có nút Ctrl + Z.

Vợ ngạc nhiên:

– Để làm gì?

Anh chồng cười:

– Để mỗi lần em chuẩn bị nổi giận, anh “Undo” ngay hành động trước đó.

Nỗi khổ của sếp

Đầu năm mới, khi cả công ty còn đang mải “lì xì online”, sếp gửi tin nhắn trang trọng vào nhóm chat:

“Chúc mừng năm mới cả nhà! Chúc mọi người KPI rực rỡ!”

Tin nhắn vừa hiện xong, sếp chưa kịp thả tim thì màn hình báo một dòng lạnh tanh: "Bạn đã bị quản trị viên xóa khỏi nhóm.”

Sếp đứng hình ba giây rồi gọi thẳng cho admin:

– Sao lại đuổi tôi khỏi nhóm?

Đầu dây bên kia, giọng nhân viên nhỏ nhẹ, đúng chuẩn “đầu năm nói điều lành”:

– Dạ… máy em bật chế độ tự động lọc tin rác và mã độc làm phiền ngày nghỉ ạ.

Sếp nghẹn một nhịp:

– Tin nhắn chúc Tết mà cũng là mã độc à?

Nhân viên đáp tỉnh bơ:

– Dạ, chúc thì bình thường… nhưng đính kèm hai chữ KPI là hệ thống nhận diện nguy cơ cao. Máy em ưu tiên an toàn tinh thần ngày Tết ạ.

Sếp thở dài như vừa bị trừ thưởng quý:

– Thế… cho tôi vào lại được không?

Nhân viên lễ phép:

– Dạ được ạ. Nhưng sếp chờ hết mùng rồi hẵng gửi “KPI rực rỡ”, không thì nó lại cách ly tiếp.

Cưới “chồng” cho bằng chị bằng em

Trong bữa tất niên, cô cháu gái đứng dậy dõng dạc:

– Thưa cả nhà, năm nay con sẽ lấy chồng!

Cả họ vỗ tay rào rào. Bà nội mừng rơi nước mắt:

– Thế chồng cháu đâu? Làm nghề gì?

Cô cháu gái đáp, mặt nghiêm túc:

– Làm tổng tài ạ.

Rồi cô chỉ vào màn hình tivi đang chiếu phim Hàn Quốc:

– Ảnh đây ạ. Mỗi tội hơi bận, nên chỉ gặp con qua màn hình. Cả thế giới gọi ảnh là chồng thì con cũng cưới cho bằng chị bằng em!

“Thuốc đặc trị” hàng xóm hát karaoke ngày Tết

Giao thừa đã qua hơn một giờ, tiếng karaoke nhà hàng xóm vẫn vang vang “gọi đò ơi… gọi đò ơi…” như cả xóm thành bến nước.

Anh Nam trở mình thở dài:

– Trời ơi, Tết nhất thế này, vợ chồng mình ngủ kiểu gì!

Cô vợ cười hóm hỉnh:

– Em có “thuốc đặc trị”, đảm bảo anh ngủ ngon ngay.

Anh Nam bật dậy:

– Thuốc gì? Hay có “rượu kế” gì đấy?

Cô vợ ghé tai nói nhỏ:

– Đơn giản thôi. Mỗi lần họ cầm mic, anh cứ sang… xin hát chung.

Anh Nam ngẩn ra:

– Thế có hiệu quả không?

Cô vợ gật đầu chắc nịch:

– Hiệu quả chứ! Họ sẽ tắt mic ngay… vì không ai đủ can đảm nghe giọng “ngựa hí” của anh hát lần thứ hai đâu!

Dự đoán tương lai

Đêm khuya, anh chàng nằm dài ôm điện thoại, lướt hết nhóm chứng khoán tới nhóm “làm giàu tuổi 30” mà vẫn chưa khá lên. Nghĩ bụng:

“Thôi hỏi AI cho nhanh, thời đại này cái gì cũng hỏi được.”

Anh gõ:

– Tương lai tao sẽ giàu chứ?

AI trả lời gọn lỏn:

– Có.

Anh chàng bật dậy:

– Khi nào?

AI im lặng một nhịp rồi nhắn:

– Khi mày ngừng hỏi mấy câu này và đi làm.