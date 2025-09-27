Tổng Thư ký Quốc hội làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Ông Lê Quang Tùng, Tổng Thư ký Quốc hội được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 27/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Tại Đại hội, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị được ông Nguyễn Thành Tâm, Phó ban Tổ chức Trung ương công bố tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ nhất, ngày 27/9. Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 77 người, Ban Thường vụ 18 người.

Theo đó, ông Lê Quang Tùng, Tổng Thư ký Quốc hội được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Quang Tùng 54 tuổi, quê Hà Tĩnh, trình độ kỹ sư Cơ khí giao thông, cử nhân Tiếng Anh, tiến sĩ Quản lý kinh tế; Ông là Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Năm Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ được chỉ định gồm các ông: Đồng Văn Thanh (Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND), Nguyễn Tuấn Anh (Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội), Trương Cảnh Tuyên, Trần Văn Huyến và bà Hồ Thị Cẩm Đào (Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng tân Bí thư Lê Quang Tùng. Ảnh: VGP.

Từ 11/2009 đến 3/2011, ông Lê Quang Tùng là Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4/2011-3/2014, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4/2014-7/2018, ông giữ chức Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

7/2018-7/2020: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7/2020-11/2024: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.

Ngày 28/11/2024 tại Kỳ họp thứ VIII, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội Khóa XV đối với ông Lê Quang Tùng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Cần Thơ hội tụ nhiều lợi thế, tiềm năng mà ít nơi nào có được, hệ thống giao thông đường bộ, đường thuỷ, hàng không, cảng biển, văn hoá sông nước đặc sắc, người dân năng động, nghĩa tình.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với thành phố phải cao hơn, toàn diện hơn so với các địa phương khác. Để thực hiện mục tiêu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Tại Đại hội này, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một số yêu cầu trọng tâm của TP Cần Thơ trong thời gian tới đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, học tập mô hình phát triển các thành phố lớn ở trong nước, khu vực và quốc tế; Cần Thơ phải trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của vùng.