Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, trên toàn quốc có 6.129 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện, xử lý. Trong đó, 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Ngày 17/2 (tức Mùng 1 Tết Bính Ngọ), Cục Cảnh sát giao thông cho biết toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 41 người.

So với cùng kỳ năm 2025, số tai nạn giảm 21 vụ, giảm 8 người chết, giảm 10 người bị thương.

Tất cả tai nạn giao thông trong ngày hôm nay đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, cảnh sát giao thông toàn quốc triển khai quyết liệt đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm.

Tính chung trên toàn quốc, đã có 6.129 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện, xử lý. Trong đó, có 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Đáng chú ý, hàng loạt thông tin về đợt cao điểm kiểm soát đã được thông báo từ sớm, kèm theo đó là khuyến cáo về những nguy cơ tai nạn khi tài xế có cồn, nhưng nhiều người vẫn chủ quan trong ngày Tết.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn các tài xế. Ảnh: Cục CSGT.

Ngoài vi phạm nồng độ cồn, một số hành vi phổ biến khác được phát hiện là: vi phạm tốc độ (1.417 trường hợp); chở hàng quá tải trọng (2 trường hợp); chở quá số người quy định (16 trường hợp); sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi lái xe (16 trường hợp)…

Kết quả trên cho thấy hiệu quả rõ nét của việc triển khai đồng bộ các giải pháp, xử lý nghiêm vi phạm ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ Tết, góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông.