VinFast, Autobrains và NVIDIA hợp tác phát triển robotaxi cấp độ 4 tại Đông Nam Á

Yến Linh
Ngày 1/6/2026, trong khuôn khổ sự kiện NVIDIA GTC Taipei thuộc triển lãm công nghệ COMPUTEX 2026, VinFast, NVIDIA, và Autobrains công bố hợp tác chiến lược nhằm phát triển chương trình robotaxi (taxi tự lái) cấp độ 4 thế hệ mới cho thị trường Đông Nam Á trên nền tảng NVIDIA DRIVE Hyperion.

Hợp tác đánh dấu bước tiến của VinFast trong lộ trình phổ cập công nghệ tự lái tiên tiến với chi phí hợp lý, đồng thời mở ra hướng tiếp cận thực tiễn hơn cho các giải pháp di chuyển tự hành trong môi trường giao thông phức tạp tại khu vực.

Theo đó, dựa trên nền tảng tính toán NVIDIA DRIVE Hyperion 10, kết hợp phần mềm Agentic AI của Autobrains nhằm hỗ trợ khả năng tự lái, VinFast đang phát triển nền tảng robotaxi cấp độ 4 cho thị trường Đông Nam Á.

Với điều kiện giao thông mật độ cao, hành vi giao thông đa dạng và môi trường đô thị phức tạp, khu vực Đông Nam Á tạo ra môi trường đánh giá và kiểm chứng khắt khe hàng đầu đối với công nghệ tự lái.

Định hướng hợp tác ba bên được đưa ra trong bối cảnh các giải pháp tự lái hiện nay vẫn đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến độ phức tạp của hệ thống, chi phí tính toán cao và khả năng vận hành chưa ổn định ngoài môi trường kiểm soát.

Để giải quyết các vấn đề trên, VinFast, NVIDIA và Autobrains phát triển kiến trúc mở dạng mô-đun, kết hợp giữa tích hợp phương tiện, nền tảng tính toán hiệu năng cao và phần mềm Agentic AI.

Khác với mô hình đầu-cuối truyền thống, Agentic AI của Autobrains sử dụng nhiều tác nhân AI chuyên biệt, chỉ được kích hoạt khi cần thiết cho từng tác vụ lái xe cụ thể.

Cách tiếp cận này giúp nâng cao khả năng xử lý tình huống trong điều kiện giao thông thực tế, giảm yêu cầu về tài nguyên tính toán và tạo nền tảng mở rộng hiệu quả về chi phí cho công nghệ tự lái.

Đối với VinFast, chương trình hợp tác tạo cơ sở để phát triển giải pháp tự lái tiên tiến với cấu trúc chi phí tối ưu hơn. Trong đó, cấu trúc NVIDIA DRIVE Hyperion 10 của NVIDIA cung cấp nền tảng phần cứng và phần mềm đã được chứng minh độ hiệu quả, giúp giảm đáng kể khối lượng công việc tích hợp vốn thường kéo dài nhiều năm trong các chương trình xe tự lái.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Dương, Phó Tổng Giám đốc Khối Phát triển Tính năng Tự lái VinFast kiêm Viện trưởng Viện nghiên cứu ADAS/AD, cho biết: “Với niềm tin rằng công nghệ di chuyển tiên tiến không nên là đặc quyền dành cho số ít, VinFast cam kết phát triển các giải pháp tự lái có khả năng nhân rộng và dễ tiếp cận thông qua hợp tác với những đối tác công nghệ hàng đầu thế giới.

Cùng với Autobrains và NVIDIA, chúng tôi đang từng bước xây dựng hướng tiếp cận thực tiễn và tối ưu chi phí cho công nghệ di chuyển cấp độ 4 trong môi trường giao thông thực tế năng động tại Đông Nam Á”.

Ông Igal Raichelgauz, CEO Autobrains, cho biết: “Cùng với NVIDIA và VinFast, Autobrains đang giới thiệu nền tảng Robotaxi cấp độ 4 đầu tiên ứng dụng tác nhân AI, được thiết kế để xử lý các điều kiện giao thông thực tế ở quy mô lớn và có khả năng triển khai trên xe thương mại”.

Ông Rishi Dhall, Phó Chủ tịch NVIDIA phụ trách mảng Ô tô, cho biết: “Phương tiện định nghĩa bằng phần mềm (Software Defined Vehicle - SDV) đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi của ngành công nghiệp ô tô.

Việc phát triển chương trình cấp độ 4 của VinFast trên nền tảng NVIDIA DRIVE Hyperion kết hợp phần mềm tự lái của Autobrains sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phát triển phương tiện tự lái an toàn, tin cậy, phù hợp với điều kiện giao thông thực tế phức tạp”.

Song song với quá trình mở rộng hiện diện toàn cầu, VinFast tiếp tục đầu tư vào năng lực công nghệ và hệ sinh thái sản phẩm thông qua hợp tác với các đối tác hàng đầu trong và ngoài nước. Cách tiếp cận này giúp hãng từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, trải nghiệm người dùng và khả năng tiếp cận công nghệ xe điện thông minh tại nhiều thị trường quốc tế.

Từ khóa:

#Vinfast #AutoBrains #NVIDIA #Robotaxi #AI #đông nam á #xe tự hành

