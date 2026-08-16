Gần 5.000 vận động viên đến Đà Nẵng tranh tài tại Pickleball World Cup 2026

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 30/8 - 6/9 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Làng Thể thao Tuyên Sơn và nhiều sân pickleball trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Chiều 16/8, tại Đà Nẵng, Lễ bốc thăm chuyên môn Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 đã diễn ra. Đây là dấu mốc quan trọng trước thềm giải đấu pickleball quốc tế lớn nhất từng tổ chức tại châu Á.

Theo đó, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến 6/9 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Làng Thể thao Tuyên Sơn và nhiều sân pickleball trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Giải đấu thu hút gần 5.000 vận động viên từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự ở 2 hạng mục Quốc gia và cá nhân.

Ở hạng mục Quốc gia (thi đấu theo đội tuyển) có 5 nội dung: Open, Kids (U14), Junior (U18), Senior (50+) và Master (60+), với 156 đội đăng ký (64 đội Open, 40 Senior, 20 Master, 16 Junior, 16 Kids). Hạng mục Cá nhân mở rộng hơn 150 nội dung theo độ tuổi và trình độ DUPR, cùng các nội dung dành cho nghệ sĩ và CEO quốc tế.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng, Đồng Trưởng Ban Tổ chức Giải, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball TP Đà Nẵng, cho biết giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là ngày hội kết nối quốc tế, thúc đẩy du lịch, thương mại, giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng.

Với vai trò đăng cai, Đà Nẵng cam kết tạo điều kiện tốt nhất để giải diễn ra an toàn, chuyên nghiệp.

Ban tổ chức ký kết hợp tác tổ chức giải đấu tại buổi họp báo. Ảnh XM.

Tại buổi lễ, Đội thể thao Pickleball Việt Nam được công bố với 29 vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: Open, Junior (U18) và Kids (U14). Ông Sơn chúc các VĐV thi đấu đoàn kết, tự tin, bản lĩnh và fair play, thể hiện hình ảnh đẹp của thể thao Việt Nam.

“Đà Nẵng sẵn sàng chào đón thế giới và tin tưởng giải sẽ tạo nên những nhà vô địch, tình bạn mới cùng cơ hội hợp tác quốc tế. Ban Tổ chức chúc giải thành công tốt đẹp, chúc quý vị có trải nghiệm đáng nhớ tại Đà Nẵng”, ông Sơn chia sẻ.