Đề nghị bỏ cơ chế 4 bộ cùng cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho rằng không nên để 4 bộ gồm Xây dựng, Quốc phòng, Công an và Khoa học và Công nghệ cùng tham gia quy định việc cấp chứng chỉ.

Chiều 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ. Dự kiến, Quốc hội sẽ thông qua dự luật vào ngày 24/8.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết dự án luật tập trung thể chế hóa các chủ trương về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý phát triển hạ tầng viễn thông phục vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh.

Về hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết Chính phủ đã tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội theo hướng sớm đưa những chính sách có lợi cho người dân, doanh nghiệp vào cuộc sống.

Theo đó, Điều 5 dự thảo Luật được chỉnh lý để hai nội dung có hiệu lực từ ngày 1/10, sớm hơn thời điểm chung của luật.

Nội dung thứ nhất là kéo dài thời hạn cấp phép lần đầu từ 3 năm lên 5 năm đối với băng tần phục vụ phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: Quốc hội.

Nội dung thứ hai là phân cấp thẩm quyền ban hành chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia; chương trình, đề án, chính sách về nhập khẩu công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về điều khoản chuyển tiếp, Chính phủ bổ sung quy định đối với các đề án sử dụng băng tần để phát triển kinh tế kết hợp nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đang trong quá trình triển khai, nhằm tránh phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cắt giảm 54 điều kiện kinh doanh

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, Chính phủ đã rà soát toàn bộ 54 điều kiện kinh doanh được đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa hoặc sửa đổi cùng 2 thủ tục hành chính đề xuất bãi bỏ.

Việc rà soát tập trung đánh giá các mục tiêu quản lý và những rủi ro cần kiểm soát, đồng thời xác định công cụ quản lý thay thế, cơ quan chịu trách nhiệm hậu kiểm, phương thức kiểm tra, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và cơ chế xử lý vi phạm.

Bộ trưởng khẳng định việc cắt giảm các điều kiện, thủ tục này không tạo khoảng trống trong quản lý Nhà nước hoặc làm giảm hiệu lực quản lý. Chính phủ đã hoàn thiện làm rõ nội dung này trong báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Về cấp phép sử dụng băng tần phục vụ quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế, Chính phủ xác định đây là chính sách đặc thù nên phải đi kèm cơ chế kiểm soát chặt chẽ.

Việc cấp phép chỉ được thực hiện trên cơ sở đề án được Thủ tướng phê duyệt, trong đó xác định rõ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, mục tiêu, yêu cầu và phương án triển khai. Giấy phép được cấp theo từng giai đoạn; sau giai đoạn ban đầu, cơ quan có thẩm quyền sẽ đánh giá kết quả thực hiện đề án trước khi xem xét cho phép tiếp tục sử dụng băng tần.

“Cơ chế này đảm bảo việc sử dụng băng tần đúng mục tiêu, công khai, minh bạch, hiệu quả và gắn chặt yêu cầu quốc phòng, an ninh”, ông Quân nhấn mạnh.

Yêu cầu làm rõ cơ chế thu hồi, tái phân bổ băng tần

Trình bày báo cáo thẩm tra, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải cho biết các ý kiến của đại biểu Quốc hội cơ bản đã được tiếp thu đầy đủ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ tiếp tục làm rõ 3 nội dung.

Thứ nhất, về tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng băng tần khi cấp lại giấy phép, ông Khải cho rằng hiệu quả sử dụng đã được kiểm soát thông qua cam kết triển khai mạng và chế tài thu hồi giấy phép.

Tuy nhiên, Chính phủ cần quy định rõ trình tự, thời điểm thu hồi và phương án tái phân bổ băng tần sau khi thu hồi theo hướng công khai, minh bạch; đồng thời rà soát quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải trình bày báo cáo ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật. Ảnh: Quốc hội.

Thứ hai, đối với việc chia sẻ hạ tầng dùng chung của doanh nghiệp nhà nước phục vụ quốc phòng, an ninh, do liên quan trực tiếp đến quyền tài sản của doanh nghiệp, cơ quan thẩm tra đề nghị quy định đầy đủ trong nghị định về phạm vi, trình tự, nội dung tối thiểu của thỏa thuận chia sẻ, cơ chế bù đắp chi phí, quyền và nghĩa vụ của các bên.

Đồng thời, cần có quy định về cách xử lý khi các bên không đạt được thỏa thuận và căn cứ từ chối chia sẻ, tránh việc vận dụng tùy nghi.

Thứ ba, về cơ chế kiểm soát khi phân cấp thẩm quyền phê duyệt chương trình quốc gia, Chính phủ cần làm rõ cơ chế kiểm soát đi kèm, cơ chế phối hợp, chia sẻ nguồn lực với các địa phương có cơ chế đặc thù.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị bảo đảm chính sách tiếp cận được các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại khu vực miền núi, biên giới.

Đề nghị thống nhất đầu mối cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên

Góp ý tại phiên họp về quy định chứng chỉ vô tuyến điện viên tại Điều 32 Luật Tần số vô tuyến điện, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho rằng không nên để 4 bộ gồm Xây dựng, Quốc phòng, Công an và Khoa học và Công nghệ cùng tham gia quy định việc cấp chứng chỉ.

Ông đề nghị giao Chính phủ ban hành quy định chung để áp dụng thống nhất.

“Việc này không chỉ phù hợp với yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật mà còn thực hiện nghiêm Kết luận số 09 của Bộ Chính trị về việc hạn chế ban hành quá nhiều văn bản hướng dẫn chi tiết không cần thiết”, ông Phan Chí Hiếu nói.

Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến về việc có nhiều đầu mối cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên. Bộ sẽ nghiên cứu, trao đổi để xây dựng quy định chung, thống nhất trong quản lý, tạo thuận lợi khi thực hiện.

Về chia sẻ hạ tầng viễn thông phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Chính phủ thống nhất quan điểm việc chia sẻ phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và yêu cầu quốc phòng, an ninh, đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của doanh nghiệp.

Các quy định chi tiết sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong văn bản hướng dẫn thi hành nhằm bảo đảm tính khả thi và minh bạch.

Về phân quyền trong quản lý nhà nước, Chính phủ đã rà soát và xây dựng quy định sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ để phân quyền một số nhiệm vụ từ Thủ tướng cho Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời xác định trách nhiệm, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND và các cơ quan liên quan.

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, việc xây dựng các quy định mới cũng được rà soát nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.