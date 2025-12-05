Rộ tin sắp về tay tập đoàn của Nhật, bút bi Thiên Long nói gì?

Thiên Long khẳng định những diễn biến hiện tại sẽ không làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (Mã: TLG) vừa có thông báo gửi đến cổ đông về thông tin liên quan đến CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT), cổ đông lớn sở hữu 46,82% vốn điều lệ tại doanh nghiệp.

Cụ thể, TLAT đang trong quá trình đàm phán với Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần. Số lượng cổ phiếu được bán ra gần 41,1 triệu đơn vị.

Tập đoàn Kokuyo dự kiến thực hiện chào mua công khai thêm gần 16 triệu cổ phiếu TLG, tương đương 18,19%. Nếu thành công, họ sẽ sở hữu tới 65,01% vốn điều lệ và đưa Thiên Long trở thành công ty con.

Tổng giá trị thương vụ ước tính khoảng 27,6 tỷ yen (178 triệu USD).

Các sản phẩm bút bi, đồ dùng học tập , thiết bị văn phòng của Thiên Long. Nguồn: TLG.

Trước thông tin về thương vụ, Thiên Long khẳng định những diễn biến trên sẽ không làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty. Tất cả các bộ phận vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường và ổn định.

“Trong giai đoạn này, chúng tôi tiếp tục tập trung vào việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ và hiệu quả vận hành”, công ty khẳng định.

Theo Thiên Long, các thông tin liên quan đến giao dịch dự kiến còn phụ thuộc vào các bước tiếp theo giữa các bên và sẽ được công ty tiếp nhận, cập nhật một cách thận trọng, trên cơ sở các thông báo chính thức từ cổ đông lớn - TLAT.

“Công ty tin tưởng rằng, sự tham gia của đối tác quốc tế có uy tín từ Nhật Bản là Kokuyo sẽ giúp Thiên Long mở rộng thêm không gian hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, nâng tầm sản phẩm trong và ngoài nước, phù hợp với định hướng chiến lược toàn cầu hóa Glocalization”, Thiên Long cho biết.

Về tình hình kinh doanh, trong 10 tháng năm 2025, Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.518 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ, với đóng góp từ thị trường nội địa đạt 2.574 tỷ đồng (tăng 8,5% so với cùng kỳ) và thị trường quốc tế đạt 944 tỷ đồng (tăng 9,1% so với cùng kỳ).