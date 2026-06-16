Theo đánh giá của người dùng, iPhone thường có tuổi thọ bao lâu?

Trong những năm đầu của kỷ nguyên điện thoại thông minh, chu kỳ đổi máy mới của người dùng điện thoại iPhone diễn ra rất đều đặn và dễ dự đoán. Cứ sau khoảng 2 năm sử dụng, khách hàng lại chuẩn bị đổi thiết bị cũ để lấy một phiên bản mới hơn, thường thông qua các chương trình trợ giá hấp dẫn từ các nhà mạng viễn thông đi kèm hợp đồng sử dụng dịch vụ. Vào thời điểm đó, nhịp độ nâng cấp này hoàn toàn hợp lý bởi hãng công nghệ Apple liên tục tung ra các cải tiến mang tính đột phá về cả phần cứng lẫn phần mềm với tốc độ chóng mặt.

Người dùng muốn trải nghiệm các tính năng thời thượng như nhận diện vân tay hay nhận diện khuôn mặt bắt buộc phải mua sắm thiết bị mới, chưa kể các dòng máy cũ thường có hiện tượng chậm đi rõ rệt sau vài năm hoạt động. Tuy nhiên, cục diện thị trường trong thập kỷ qua đã thay đổi hoàn toàn khi người tiêu dùng đang có xu hướng sử dụng thiết bị của mình lâu hơn.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi này là do các thế hệ điện thoại iPhone hiện nay sở hữu cấu hình phần cứng vượt trội và tốc độ xử lý quá nhanh, khiến phần lớn khách hàng không nhận thấy bất kỳ sự suy giảm hiệu năng nào theo thời gian. Đồng thời, việc các nhà mạng không còn duy trì những chính sách trợ giá quá lớn cũng khiến người dùng cân nhắc kỹ hơn trước khi chi tiền.

Thực tế từ những người sử dụng lâu năm cho thấy chu kỳ đổi máy đã kéo dài từ 2 năm lên 3 năm, và hiện tại có thể lên tới 6 năm đối với các dòng máy cao cấp mà vẫn đảm bảo hoạt động hoàn hảo cho các nhu cầu thường nhật. Khảo sát trên các diễn đàn công nghệ lớn cũng chỉ ra rằng việc sử dụng thiết bị từ 3 đến 4 năm đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến của đại đa số người dùng. Thậm chí, nhiều người quyết định lên đời máy mới chỉ vì những sự cố vật lý như hỏng cổng sạc hay nứt màn hình, chứ không phải do thiết bị chạy chậm.

Bên cạnh đó, việc người dùng dễ dàng gia tăng tuổi thọ cho máy bằng cách thay pin với chi phí hợp lý đã giúp tiết kiệm một khoản ngân sách lớn thay vì phải mua một thiết bị mới hoàn toàn. Nhiều chuyên gia kinh tế từng lo ngại xu hướng này sẽ làm tổn hại đến doanh thu của hãng công nghệ Mỹ, nhưng kết quả kinh doanh thực tế đã chứng minh điều ngược lại khi doanh nghiệp này vẫn liên tục ghi nhận những mức doanh thu kỷ lục theo quý nhờ sự tăng trưởng của các mảng dịch vụ đi kèm.

Ngoài ra, độ bền vật lý của sản phẩm cũng được nâng cấp mạnh mẽ qua từng năm với các tiêu chuẩn chống nước chống bụi vượt trội, cho phép thiết bị chịu đựng được việc ngâm nước ở độ sâu lớn. Kết hợp với mặt kính cường lực thế hệ mới và khung viền chắc chắn giúp giảm thiểu nguy cơ nứt vỡ khi va đập, nhu cầu thay thế điện thoại do hư hỏng ngẫu nhiên đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay.

Theo BGR