Thanh tra chỉ ra loạt vi phạm tại các dự án bất động sản của DMT

Thanh tra Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra tại 2 dự án Khu đô thị Phong Nam – Hoà Châu và Dự án Khu dân cư Nam Bàu Mạc do Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung (DMT) làm chủ đầu tư.

Theo đó, quá trình lựa chọn nhà đầu tư (Công ty Việt In sau sáp nhập vào DMT) tại Dự án Khu đô thị Phong Nam - Hòa Châu có diện tích 215.639 m2, tổng mức đầu tư hơn 530 tỷ đồng chưa tuân thủ trình tự, thủ tục theo Thông tư 03/2009/TT-BKH và Nghị định 02/2006/NĐ-CP. Cụ thể, không thực hiện đấu thầu đúng quy định, không thẩm định hồ sơ, không đánh giá năng lực tài chính đầy đủ...

Đối với việc giao đất và nghĩa vụ tài chính, dự án chưa có quyết định giao đất chính thức, giá đất kêu gọi lần 2 (470.000 đồng/m2) thấp hơn lần 1 (666.000 đồng/m2), gây thất thu ngân sách số tiền hơn 16,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty DMT kế thừa từ Công ty Việt In nhưng chưa hoàn tất đầy đủ thủ tục điều chỉnh sau sáp nhập

Đặc biệt, về thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, Công ty Việt In chỉ mới nộp số tiền 8 tỷ đồng, số tiền còn lại chưa thực hiện theo hợp đồng hơn 74 tỷ đồng. Qua thanh tra, cơ quan chức năng xác định, có tiền sử dụng đất còn nợ không được các cơ quan quản lý theo dõi và xử phạt hành vi chậm nộp theo hợp đồng đã ký.

Trước những vi phạm trên, Thanh tra TP đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan để xảy ra các sai phạm, thiếu sót; chỉ đạo các sở ban ngành rà soát, hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, nghĩa vụ tài chính…

Riêng đối với DMT, Thanh tra TP yêu cầu phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan khắc phục những tồn tại, thiếu sót đã nêu; đồng thời hoàn thành nghĩa vụ tài chính và hoàn thành dự án theo quy định.

Đối với Dự án Khu dân cư Nam Bàu Mạc (tổng diện tích 29.355 m2, tại phường Liên Chiểu), Thanh tra TP xác định chưa thực hiện đúng trình tự thủ tục về công bố nhà đầu tư, việc xác định giá trị tiền sử dụng đất phải nộp cho nhà nước chưa phù hợp với Luật Đất đai năm 2013…

Với những vi phạm trên, Thanh tra TP đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Văn phòng UBND TP, Sở Tài chính, Sở NN&MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân, tổ chức có liên quan; đồng thời báo cáo UBND TP xem xét, làm rõ trách nhiệm để xử lý các cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý theo quy định…

Đối với DMT, Thanh tra TP yêu cầu phối hợp với các sở ngành, địa phương có liên quan khắc phục những tồn tại, thiếu sót đã nêu; đồng thời tiếp tục thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng và nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án, rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý dự án theo quy định, báo cáo gửi đến UBND TP.