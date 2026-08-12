Vành đai 5 hơn 288.000 tỷ đồng: Yêu cầu làm rõ hiệu quả đầu tư

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị làm rõ sự cần thiết và hiệu quả đầu tư dự án Vành đai 5, nhất là hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và sử dụng vốn đầu tư công.

Ngày 12/8, Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư vành đai 5 vùng Thủ đô.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh dự án đường Vành đai 5 đã được Chính phủ trình Quốc hội vào ngày 24/7. Tiếp thu giải trình, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, ngày 6/8, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án đường Vành đai 5.

Theo tổng hợp, có 82 ý kiến của các đại biểu Quốc hội tham gia đóng góp về dự án. Trong đó, có nhiều ý kiến đã nhất trí cao với sự cần thiết đầu tư phạm vi, quy mô, hình thức đầu tư, áp dụng cơ chế chính sách. Đặc biệt, trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại Tổ của các đại biểu Quốc hội, Bộ Xây dựng đã tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp và hoàn thiện dự án. Tại phiên thảo luận ở hội trường, có 15 ý kiến của đại biểu Quốc hội tiếp tục tham gia đóng góp vào dự án.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tại Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có vai trò rất quan trọng kết nối vùng, kết nối giữa các đường vành đai, đặc biệt là trong bối cảnh Vành đai 4 đang triển khai.

Chính phủ đã rà soát và đánh giá kỹ lưỡng quá trình nghiên cứu, lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội nằm trong chương trình hành động của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đó là tạo đột phá phát triển về kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo quy hoạch mạng lưới giao thông vùng thủ đô Hà Nội đã được thông qua, dự án Vành đai 5 được tổ chức dưới mô hình là các trục hướng tâm kết nối với các đường vành đai. Mỗi tuyến vành đai có các vị trí, vai trò, chức năng tổ chức không gian và phát triển giao thông.

Về quy mô đầu tư bảo đảm với tầm nhìn dài hạn, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết Bộ đã báo cáo theo nhu cầu vận tải từ nay đến năm 2050 thì có liên kết đến 5 phương thức vận tải và kết quả là toàn tuyến tạm thời xây dựng với quy mô là 6 làn xe cao tốc chính, hai bên có hai làn song hành. Như vậy, khi xây dựng xong tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng cộng 10 làn xe.

Trên cơ sở những đóng góp ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết Bộ sẽ tổng hợp tiếp thu giải trình một số vấn đề trọng tâm mà nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến để tiếp tục nghiên cứu, làm rõ chủ trương đầu tư xây dựng dự án.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu. Ảnh: Quốc hội.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết đa số ý kiến đại biểu Quốc hội thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết.

Về chủ trương đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ hơn sự cần thiết và hiệu quả đầu tư, nhất là hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; khả năng mở rộng, hình thành các hành lang kinh tế mới.

Đối với cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án, Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị chỉ áp dụng những nội dung có căn cứ pháp lý, thực tiễn rõ ràng, đồng thời gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán nhằm phòng, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên yêu cầu ngay sau phiên họp, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính khẩn trương tổng hợp, chuyển Chính phủ đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại tổ, hội trường và bằng văn bản để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Vành đai 5 dài khoảng 349 km, đi qua Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Dự án được chia thành 22 dự án thành phần, sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 288.200 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Quốc hội dự kiến biểu quyết chủ trương đầu tư dự án ngày 24/8.