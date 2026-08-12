close Đăng nhập

Nữ sinh viên rơi xuống vực sâu bán đảo Sơn Trà

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Trong lúc đứng chụp ảnh, L không may bị trượt chân và rơi xuống vực ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Lực lượng cứu hộ triển khai phương án cứu nạn nhân. Ảnh CAST.
Lực lượng cứu hộ triển khai phương án cứu nạn nhân. Ảnh CAST.

Sáng 12/8, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết các lực lượng chức năng vừa phối hợp cứu thành công một nữ sinh viên bị trượt chân rơi xuống vực sâu tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 11/8, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc một người rơi xuống vực sâu tại khu vực gần khu nghỉ dưỡng Intercontinental, bán đảo Sơn Trà.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Trúc L (SN 2007, trú phường Hội An, TP Đà Nẵng), là sinh viên đang theo học tại Đà Nẵng.

Theo lời kể, trong lúc đứng chụp ảnh tại khu vực trên, L không may bị trượt chân và rơi xuống vực. Vị trí rơi cách đường khoảng 100 m.

Do vụ việc xảy ra vào ban đêm, địa hình dốc, hiểm trở và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, lực lượng cứu hộ phải sử dụng trang thiết bị chuyên dụng, dây cứu hộ để tiếp cận vị trí nạn nhân.

img-4801.jpg
Nạn nhân được cứu hộ thành công từ vực sâu. Ảnh CAST.

Sau một thời gian triển khai, các lực lượng đã tiếp cận thành công và dùng dây cứu hộ đưa L lên nơi an toàn, sau đó bàn giao cho lực lượng y tế cùng gia đình.

Cách đây ít ngày, vào sáng 8/8, nhóm 6 người đến Mũi Nghê cũng ở bán đảo Sơn Trà chụp ảnh thì 4 người bị sóng lớn cuốn ra biển. Lực lượng chức năng và ngư dân đã cứu được 2 người, còn 2 người khác đang mất tích, tiếp tục được tìm kiếm.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Đà Nẵng #bán đảo Sơn Trà #Rơi vực sâu

Đừng bỏ lỡ

Xã hội

MIC và Hệ thống BVĐK Xuyên Á ký kết hợp tác chiến lược, hướng tới hệ sinh thái y tế - bảo hiểm toàn diện

MIC và Hệ thống BVĐK Xuyên Á ký kết hợp tác chiến lược, hướng tới hệ sinh thái y tế - bảo hiểm toàn diện

Sáng 7/8, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xuyên Á chính thức tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mang lại các giải pháp chăm sóc sức khỏe và tài chính tối ưu cho khách hàng.

UBND TP Hà Nội. Ảnh: VGP.

Hà Nội đề xuất miễn nhiệm 11 Ủy viên

Nghị quyết của HĐND thành phố quy định số ủy viên UBND thành phố có không quá 6 người, do đó thành phố đề xuất miễn nhiệm với 11 người không thuộc cơ cấu mới.