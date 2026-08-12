Nữ sinh viên rơi xuống vực sâu bán đảo Sơn Trà

Trong lúc đứng chụp ảnh, L không may bị trượt chân và rơi xuống vực ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Sáng 12/8, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết các lực lượng chức năng vừa phối hợp cứu thành công một nữ sinh viên bị trượt chân rơi xuống vực sâu tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 11/8, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc một người rơi xuống vực sâu tại khu vực gần khu nghỉ dưỡng Intercontinental, bán đảo Sơn Trà.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Trúc L (SN 2007, trú phường Hội An, TP Đà Nẵng), là sinh viên đang theo học tại Đà Nẵng.

Theo lời kể, trong lúc đứng chụp ảnh tại khu vực trên, L không may bị trượt chân và rơi xuống vực. Vị trí rơi cách đường khoảng 100 m.

Do vụ việc xảy ra vào ban đêm, địa hình dốc, hiểm trở và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, lực lượng cứu hộ phải sử dụng trang thiết bị chuyên dụng, dây cứu hộ để tiếp cận vị trí nạn nhân.

Nạn nhân được cứu hộ thành công từ vực sâu. Ảnh CAST.

Sau một thời gian triển khai, các lực lượng đã tiếp cận thành công và dùng dây cứu hộ đưa L lên nơi an toàn, sau đó bàn giao cho lực lượng y tế cùng gia đình.

Cách đây ít ngày, vào sáng 8/8, nhóm 6 người đến Mũi Nghê cũng ở bán đảo Sơn Trà chụp ảnh thì 4 người bị sóng lớn cuốn ra biển. Lực lượng chức năng và ngư dân đã cứu được 2 người, còn 2 người khác đang mất tích, tiếp tục được tìm kiếm.