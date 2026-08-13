Chủ tịch Viettel: Phân bổ băng tần chậm, giá trị kinh tế sẽ suy giảm

Chủ tịch Viettel Tào Đức Thắng cho rằng việc phân bổ tài nguyên tần số không chỉ cần đấu giá mà còn phải đúng thời điểm; nếu chậm đưa vào khai thác, giá trị kinh tế của băng tần sẽ suy giảm.

Ngày 13/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Góp ý hoàn thiện Luật Tần số vô tuyến điện, trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), cho biết kết quả nổi bật sau khi Quốc hội sửa đổi Luật Tần số năm 2022 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để đấu giá và phân bổ băng tần phục vụ triển khai hạ tầng di động 4G, 5G.

Theo ông Thắng, các phiên đấu giá thành công với các băng tần 2.600 MHz, 3.500 MHz và gần đây là băng tần 700 MHz không chỉ mang lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, mà còn tạo tiền đề để doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cụ thể, Nhà nước có được nguồn thu, doanh nghiệp có điều kiện đầu tư và tiết kiệm chi phí, còn người dân được hưởng dịch vụ tốt hơn.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Ảnh: Quốc hội.

Qua thực tiễn này, ông Thắng cho rằng đối với tài nguyên tần số, không chỉ cần đấu giá, mà còn phải đúng thời điểm. Giá trị của băng tần phụ thuộc vào mức độ phát triển của công nghệ, hệ sinh thái thiết bị và nhu cầu thị trường tại từng giai đoạn. Khi công nghệ đã đủ chín, thị trường đã sẵn sàng, việc phân bổ kịp thời sẽ phát huy hiệu quả cao nhất; ngược lại, nếu chậm đưa vào khai thác thì giá trị kinh tế của băng tần sẽ suy giảm.

Đại biểu cho biết kết quả này được thể hiện rất rõ qua triển khai 5G. Trong thời gian rất ngắn, khi được cấp băng tần, vùng phủ 5G đã đạt 92% dân số. Theo đánh giá của tổ chức đo lường quốc tế tốc độ truy cập mạng di động băng rộng của Việt Nam tăng 3,5 lần, từ 51 Mbps lên 180 Mbps, đưa Việt Nam từ vị trí thứ 58 lên vị trí thứ 13 thế giới.

"Điều đó khẳng định, khi tài nguyên tần số được phân bổ đúng thời điểm sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành năng lực hạ tầng, chất lượng dịch vụ và lợi ích thiết thực cho xã hội", ông Thắng khẳng định.

Về quy định tỷ lệ cấp băng tần cụ thể cho doanh nghiệp Nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, ông Thắng tán thành cơ chế đặc thù này, nhất là khi phục vụ trực tiếp nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đồng thời việc nâng thời hạn cấp phép ban đầu lên 5 năm là phù hợp với đặc thù đầu tư hạ tầng viễn thông cần nguồn lực lớn, thời gian triển khai và thu hồi vốn dài. Tuy nhiên, đây là ngoại lệ đối với băng tần theo nguyên tắc thông thường được cấp thông qua đấu giá, nên điều kiện áp dụng phải được quy định rõ, bảo đảm minh bạch và cạnh tranh bình đẳng.

Về kiến nghị, ông Thắng nêu rõ trong quá trình xây dựng chính sách và quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông cần quy hoạch hạ tầng thụ động cho tương lai khi nước ta tiến lên 6G, 7G.

Theo đó, mật độ dân số nước ta trên một trạm phát sóng còn thấp so với một số nước láng giềng, tương lai nếu tần số tăng cao nữa cần nhiều trạm hơn, nên cần sớm có quy hoạch hạ tầng.

Băng tần đặc thù không được cấp phép một lần 15 năm

Giải trình trước Quốc hội, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết dự án luật lần này tập trung vào cắt giảm điều kiện kinh doanh, cấp phép băng tần, chia sẻ hạ tầng và phát triển thị trường khoa học công nghệ.

Để luật hóa các nội dung cắt giảm, đơn giản hóa tại Nghị quyết, Chính phủ đề xuất cắt giảm 2 thủ tục hành chính, cắt giảm 47 và đơn giản hóa 4 điều kiện kinh doanh.

"Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành rà soát kỹ, hoàn thiện công cụ phục vụ hậu kiểm, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước", Phó thủ tướng khẳng định.

Giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc cấp phép sử dụng băng tần phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế trong Luật Tần số vô tuyến điện, Phó thủ tướng cho biết đây là chính sách đặc thù nên đã được thiết kế đặc biệt để đảm bảo cấp phép và thực thi cấp phép chặt chẽ và minh bạch. Trong đó, để được cấp phép, bộ, ngành chủ quản phải xây dựng đề án trình Thủ tướng phê duyệt, trong đó làm rõ được mục tiêu, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và yêu cầu đặt ra.

Đồng thời, thay vì được cấp một lần là 15 năm như đối với trường hợp thông thường, việc cấp phép trong trường hợp này được thực hiện qua 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu, Luật Tần số vô tuyến điện trước đây quy định là 3 năm, dự thảo Luật lần này dự kiến trình Quốc hội là 5 năm để có thêm thời gian đánh giá; nếu có hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra, mới xem xét cấp phép triển khai tiếp ở giai đoạn thứ hai.

Sau khi cấp phép, pháp luật hiện hành cũng đã quy định cơ chế giám sát, đánh giá kết quả thực hiện cũng như các biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm hoặc sử dụng không hiệu quả. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tuân thủ chặt chẽ các quy định trong xây dựng, phê duyệt đề án, trong cấp phép và giám sát việc thực hiện để bảo đảm việc cấp phép sử dụng băng tần được thực hiện công khai, minh bạch và đúng mục tiêu đề ra.

Giải trình ý kiến của đại biểu đồng tình với việc bãi bỏ các điều kiện kinh doanh, thủ tục không còn cần thiết, nhưng băn khoăn việc cắt giảm như vậy, cơ chế quản lý thay thế là gì để không buông lỏng, không làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định: Với tinh thần quyết liệt và chủ động cao, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và đã ban hành Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 19/5/2026 về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh nói chung, trong đó có lĩnh vực khoa học và công nghệ nói riêng.