Nửa triệu doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số

Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, qua đó thúc đẩy kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1033/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030.

Trong lĩnh vực kinh tế số, Chính phủ hướng tới mục tiêu đưa tỷ trọng giá trị gia tăng của kinh tế số lên khoảng 30% GDP vào năm 2030. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ ít nhất 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi số.

Đồng thời, Việt Nam đặt mục tiêu hình thành tối thiểu 5 doanh nghiệp công nghệ số có năng lực cạnh tranh ngang tầm các nước phát triển và đưa vào vận hành ít nhất 5 sàn giao dịch dữ liệu.

Chương trình cũng kỳ vọng quy mô thanh toán không dùng tiền mặt đạt mức tương đương 30 lần GDP, trong khi tỷ lệ sinh viên theo học các ngành STEM chiếm khoảng 40% tổng quy mô đào tạo đại học.

Đối với xã hội số, mục tiêu được đặt ra là 100% hộ gia đình có khả năng tiếp cận Internet băng rộng cáp quang tốc độ 1 Gb/s. Mạng di động 5G đạt tốc độ tối thiểu 100 Mb/s và phủ sóng tới 99% dân số.

Bên cạnh đó, chương trình hướng tới việc phổ cập các nền tảng số thiết yếu cho người dân, với mục tiêu 100% công dân từ 14 tuổi trở lên có căn cước và tài khoản định danh điện tử; 95% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép cung ứng dịch vụ; trên 70% người trưởng thành sở hữu chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân.

Một chỉ tiêu đáng chú ý khác là đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản cho tối thiểu 10 triệu lượt người trong độ tuổi lao động trong giai đoạn 2026 - 2030.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, chương trình xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên hoàn thiện thể chế và hành lang pháp lý nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

Đồng thời, đẩy nhanh xây dựng hạ tầng số hiện đại, an toàn và đồng bộ; phát triển các nền tảng số dùng chung, nền tảng số quốc gia và hệ sinh thái số do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ.

Xác định dữ liệu là nguồn lực mới của nền kinh tế, Chính phủ đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế dữ liệu. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các ngành, lĩnh vực để nâng cao năng suất và hiệu quả vận hành.

Một trọng tâm khác là phát triển nguồn nhân lực số, phổ cập kỹ năng số cho người dân và lực lượng lao động, qua đó hình thành nền tảng cho xã hội số.

Chương trình cũng chú trọng phát triển các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, khuyến khích làm chủ các công nghệ chiến lược, xây dựng sản phẩm công nghệ số "Make in Vietnam" và mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng được xác định là điều kiện quan trọng để xây dựng niềm tin số, thúc đẩy người dân và doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào môi trường số.