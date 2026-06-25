Tên miền .vn, DNS thông minh và AI tạo nền tảng cho hệ sinh thái dịch vụ số thế hệ mới

Tên miền quốc gia .vn, DNS thông minh, AI và các giải pháp bảo mật trên nền IPv6-Only thành hạ tầng cốt lõi của Internet thế hệ mới, góp phần xây dựng hệ sinh thái dịch vụ số an toàn, tin cậy và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số bền vững.

Tên miền .VN là điểm neo định danh và bảo vệ thương hiệu số

Tại Hội nghị VNNIC Internet Conference 2026 do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức mới đây, các diễn giả cho rằng IPv6-Only không chỉ là sự chuyển đổi về giao thức Internet, mà còn là nền tảng để phát triển các dịch vụ số hiện đại, an toàn, thông minh, gắn với tài nguyên Internet quốc gia.

Doanh nghiệp ngày càng đẩy mạnh hiện diện trực tuyến thông qua website, tên miền và các nền tảng số ứng dụng AI.

Ông Thái Hữu Lý, Trưởng phòng Phát triển Dịch vụ, VNNIC nêu quan điểm rằng IPv6-Only không chỉ là bước chuyển đổi về hạ tầng Internet mà còn là nền tảng để kiến tạo một hệ sinh thái số tin cậy.

Theo ông Lý, trong hệ sinh thái đó, tên miền quốc gia .VN giữ vai trò là điểm neo định danh thương hiệu, kết nối dịch vụ, bảo vệ thương hiệu và củng cố niềm tin số trên Internet thế hệ mới.

Tên miền .VN không chỉ đơn thuần là địa chỉ truy cập website mà còn là lớp định danh đầu tiên của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên môi trường số. Trong bối cảnh số lượng thiết bị, dịch vụ và kết nối ngày càng gia tăng, nhu cầu định danh rõ ràng, xác thực chủ thể và bảo vệ thương hiệu số trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Ông Thái Hữu Lý, Trưởng phòng Phát triển dịch vụ, Trung tâm Internet Việt Nam.

Theo đó, tên miền .VN đóng vai trò như một điểm neo tin cậy, giúp doanh nghiệp xây dựng hiện diện chính danh, phát triển website, email, thương mại điện tử và các dịch vụ số gắn với thị trường Việt Nam.

"IPv6-Only đang mở ra không gian phát triển mới cho hạ tầng Internet; tên miền .VN tạo điểm neo định danh tin cậy. Còn DNS thông minh, AI và các lớp bảo vệ thế hệ mới sẽ là nền tảng để Việt Nam phát triển hệ sinh thái dịch vụ số trong kỷ nguyên Internet thế hệ mới", đại diện VNNIC chỉ ra thông điệp xuyên suốt.

Ông Dương Tuấn Lộc, Giám đốc sản phẩm Web30s, Công ty TNHH P.A Việt Nam, chia sẻ quan điểm rằng AI đang tái định nghĩa cách doanh nghiệp hiện diện và tăng trưởng trên Internet.

Theo ông Lộc, AI đang làm thay đổi cách người dùng tiếp cận Internet, đồng thời tác động mạnh mẽ đến phương thức doanh nghiệp xây dựng hiện diện trực tuyến và phát triển kinh doanh.

Trong mô hình mới, website không còn chỉ là nơi giới thiệu thông tin mà trở thành nền tảng tương tác, bán hàng, chăm sóc khách hàng, phân tích dữ liệu và tự động hóa quy trình kinh doanh.

Ông Dương Tuấn Lộc, Giám đốc sản phẩm Web30s, Công ty TNHH P.A Việt Nam.

Bên cạnh đó, DNS cũng vượt ra khỏi chức năng phân giải tên miền truyền thống để trở thành hạ tầng thông minh hỗ trợ điều hướng, tối ưu truy cập, tăng tốc trải nghiệm và nâng cao khả năng bảo mật.

Sự kết hợp giữa tên miền, DNS thông minh, nền tảng web và AI được đánh giá sẽ mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong việc xây dựng hiện diện trực tuyến nhanh chóng, tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

IPv6-Only cần đi cùng các lớp bảo vệ thế hệ mới

Ở góc độ bảo vệ dịch vụ số, ông Nguyễn Anh Trúc, Giám đốc Kinh doanh Nhà đăng ký iNET, nêu thực tế nhiều doanh nghiệp hiện nay đang tập trung vào việc đáp ứng yêu cầu chuyển đổi IPv6. Tuy nhiên, một hệ thống mạng hiện đại không chỉ cần hoạt động được mà còn phải vận hành an toàn, ổn định và bền vững.

Ông Nguyễn Anh Trúc, Giám đốc Kinh doanh Nhà đăng ký iNET.

Theo ông, song hành cùng quá trình IPv6 hóa, việc triển khai các giải pháp bảo vệ DNS như OneShield sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng nền tảng Internet an toàn ngay từ lớp truy cập đầu tiên.

Trên nền IPv6-Only, khi số lượng thiết bị, dịch vụ và kết nối tiếp tục gia tăng, các giải pháp DNS Proxy, bảo vệ DNS, tăng tốc truy cập và giám sát thông minh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ ứng dụng web, giảm thiểu rủi ro gián đoạn dịch vụ, ngăn chặn giả mạo truy cập và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Các ý kiến nêu tại hội nghị phát triển Internet thế hệ mới không chỉ là câu chuyện của hạ tầng kết nối mà còn là quá trình hình thành hệ sinh thái dịch vụ số gắn với tài nguyên Internet quốc gia.

Trong đó, IPv6-Only tạo nền tảng kết nối mới; tên miền quốc gia .VN cung cấp lớp định danh tin cậy; DNS thông minh, AI và các giải pháp bảo vệ thế hệ mới giúp doanh nghiệp khai thác Internet an toàn, hiệu quả và bền vững.

Phiên chuyên đề cũng khẳng định vai trò quan trọng của hệ sinh thái nhà đăng ký tên miền, doanh nghiệp cung cấp nền tảng web, DNS và dịch vụ Internet trong việc đồng hành cùng VNNIC thúc đẩy quá trình chuyển đổi Internet Việt Nam.

Các chuyên gia nhận định trong giai đoạn tới, việc gắn kết chặt chẽ giữa tài nguyên Internet quốc gia với các dịch vụ số sẽ là hướng đi quan trọng nhằm xây dựng môi trường Internet an toàn, tin cậy, hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số.