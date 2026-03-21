Một tên miền .vn được trả giá gần 1,6 tỷ đồng

Lần đầu tổ chức đấu giá tên miền quốc gia “.vn” ghi nhận tên miền mb.vn trúng đấu giá giá gần 1,6 tỷ đồng, cao nhất toàn đợt. Tên miền ok.vn có giá gần 220 triệu đồng và hi.vn giá 153 triệu đồng.

Trong 3 ngày, 18 - 20/3/2026, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) lần đầu tổ chức đấu giá tên miền quốc gia “.vn”. Đợt đấu giá đưa ra 50 tên miền cấp 2 có 2 ký tự dưới “.vn”, trong đó 78% tên miền được đấu giá thành công, phản ánh nhu cầu thực tế của thị trường đối với các định danh số ngắn, dễ nhớ.

Nổi bật, tên miền mb.vn được đấu giá với giá gần 1,6 tỷ đồng, cao nhất toàn đợt đấu giá. Tiếp theo là ok.vn đạt 217 triệu đồng và hi.vn đạt 153 triệu đồng. Các tên miền khác đa phần được mua với giá cao hơn giá khởi điểm.

Những tên miền như mb.vn, ok.vn, hi.vn đều có đặc điểm chung là ngắn gọn, dễ nhận diện, phù hợp cho xây dựng thương hiệu và phát triển dịch vụ số.

Một số phiên đấu giá ghi nhận mức cạnh tranh cao, với tối đa 85 lượt trả giá cho một tên miền. Kết quả này cho thấy xu hướng các tên miền gắn với thương hiệu, viết tắt phổ biến hoặc có ý nghĩa xã hội cao đang được định giá mạnh.

Tên miền 2 ký tự .vn là nhóm tài nguyên đặc biệt có số lượng hữu hạn.

Tên miền quốc gia “.vn” đang ngày càng được nhìn nhận như một tài sản số có giá trị, gắn liền với thương hiệu, uy tín và sự phát triển bền vững

Theo VNNIC, việc đấu giá tên miền không chỉ nhằm phân bổ hiệu quả tài nguyên Internet quốc gia mà còn góp phần nâng cao nhận thức về tên miền “.vn” như một loại tài sản số gắn với thương hiệu. Đây cũng là công cụ giúp doanh nghiệp, cá nhân chủ động xây dựng hiện diện trực tuyến tin cậy trong môi trường số.

Trên cơ sở kết quả đợt đầu, hoạt động đấu giá tên miền “.vn” dự kiến sẽ tiếp tục được triển khai trong tháng 6/2026, mở rộng cơ hội tiếp cận các tên miền giá trị cao, đồng thời thúc đẩy thị trường tài sản số phát triển minh bạch và bền vững.