TBSG Business Hub thúc đẩy giao thương số bằng AI và dữ liệu

TBSG Business Hub được xây dựng trên hạ tầng công nghệ của Arobid.com, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác. Đồng thời, mở rộng thị trường và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại theo phương thức số.

Trao công cụ giao thương số cho doanh nghiệp

Ngày 16/6, Hội Doanh nghiệp khu vực Tây Bắc Sài Gòn (TBSG) vận hành TBSG Business Hub – hạ tầng xúc tiến thương mại trên môi trường số dành cho cộng đồng doanh nghiệp khu vực Tây Bắc Sài Gòn tại địa chỉ: taybacsaigon.arobid.com.

Các đại biểu, doanh nghiệp, khách mời hào hứng sử dụng nền tảng TBSG Business Hub.

Điểm đặc biệt nhất của TBSG Business Hub là mô hình vận hành mới theo hướng xây dựng hạ tầng và trao quyền. Theo đó, Arobid.com cung cấp hạ tầng công nghệ, dữ liệu, AI Matching, AI Deep Search, AI Onboarding cùng các công cụ vận hành số.

Hội Doanh nghiệp Khu vực Tây Bắc Sài Gòn được trao quyền chủ động tổ chức, khai thác và phát triển các hoạt động xúc tiến thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp của mình.

Thông qua TBSG Business Hub, Hội có thể chủ động tổ chức hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, chương trình kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm, quảng bá doanh nghiệp và các hoạt động hỗ trợ hội viên trên môi trường số theo nhu cầu thực tế của cộng đồng doanh nghiệp.

Hội Doanh nghiệp khu vực Tây Bắc Sài Gòn (TBSG) vận hành TBSG Business Hub.

Khác với cách làm truyền thống khi mọi hoạt động đều do đơn vị sở hữu nền tảng trực tiếp triển khai, mô hình "Build once – Empower many" đưa hạ tầng số hiện đại đến gần hơn với các hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, phòng thương mại và tổ chức xúc tiến thương mại, giúp các đơn vị này chủ động triển khai hoạt động mà không phải đầu tư lớn về công nghệ, nhân sự hay hệ thống vận hành.

Ông Lê Tấn Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Khu vực Tây Bắc Sài Gòn cho biết việc đưa TBSG Business Hub vào vận hành thể hiện quyết tâm của Hội trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp hội viên thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội kinh doanh trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ.

"Thông qua nền tảng này, Hội sẽ có thêm công cụ để hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, giao thương, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trên môi trường số", ông Nam chia sẻ.

Xúc tiến thương mại số dựa trên dữ liệu và AI

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid cho biết đơn vị xác định đây không đơn thuần là một nền tảng công nghệ mà là một hạ tầng xúc tiến thương mại trên môi trường số được xây dựng để phục vụ cộng đồng doanh nghiệp một cách lâu dài, liên tục và thực chất.

Chủ tịch Arobid Trần Văn Chín (trái) giới thiệu về TBSG Business Hub.

"Hội sẽ chủ động khai thác, vận hành và phát triển hệ sinh thái này nhằm tạo thêm nhiều cơ hội kết nối, giao thương và hợp tác cho doanh nghiệp hội viên trong nước và quốc tế", ông Chín nói.

Việc vận hành TBSG Business Hub cũng bám sát các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

TBSG Business Hub mở rộng cơ hội kết nối, hợp tác và phát triển cho doanh nghiệp trên môi trường số.

TBSG Business Hub được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình tiêu biểu trong việc ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

Nếu trước đây các hoạt động xúc tiến thương mại chủ yếu được triển khai theo từng sự kiện riêng lẻ thì với TBSG Business Hub, Hội Doanh nghiệp Khu vực Tây Bắc Sài Gòn đang từng bước xây dựng một hạ tầng xúc tiến thương mại vận hành liên tục trên môi trường số, phục vụ cộng đồng doanh nghiệp bằng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và kết nối số.