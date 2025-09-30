Tên lửa Tomahawk: Vũ khí khiến Nga e dè, Ukraine khát khao sở hữu

Nga cảnh báo Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, có thể mở rộng khả năng tấn công sâu và đẩy căng thẳng lên mức nguy hiểm.

Nga hôm đầu tuần này cho biết quân đội nước này đang phân tích liệu Mỹ có cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hay không, một bước mà các quan chức Nga cho rằng có thể kích hoạt một sự leo thang mạnh.

Việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine có thể mở rộng đáng kể khả năng tấn công của nước này, cho phép nhắm bắn các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm căn cứ quân sự, các trung tâm hậu cần, sân bay và các trung tâm chỉ huy mà hiện tại nằm ngoài tầm với.

Điều gì khiến Tomahawk mạnh mẽ?

Tên lửa hành trình Tomahawk phục vụ tấn công mặt đất là một loại tên lửa hành trình tầm xa thường được phóng từ biển để nhắm vào các mục tiêu trong các nhiệm vụ tấn công sâu.

Tên lửa hành trình Tomahawk dẫn đường chính xác có thể tấn công mục tiêu từ khoảng cách 1.000 dặm (1.600 km), ngay cả trong không phận được bảo vệ chặt chẽ. Tên lửa dài 20 feet (6,1 mét) với sải cánh 8,5 feet (2,6 mét) và nặng khoảng 3.330 pounds (1.510 kg).

Đơn vị Raytheon của RTX sản xuất tên lửa Tomahawk không mang đầu đạn hạt nhân, có thể phóng từ đất liền hoặc từ biển. Theo dữ liệu ngân sách Lầu Năm Góc, Mỹ dự định mua 57 quả tên lửa vào năm 2026. Chúng có chi phí trung bình khoảng 1,3 triệu USD mỗi quả. Hiện cũng có nỗ lực chi hàng triệu đô la để sửa đổi và nâng cấp vũ khí, bao gồm cả hệ thống dẫn đường.

Quân đội Mỹ và các nước đồng minh đã thử nghiệm bay tên lửa Tomahawk được trang bị GPS và đã sử dụng nó trong môi trường tác chiến, bao gồm khi Hải quân Mỹ và Anh phóng tên lửa Tomahawk vào các vị trí của phiến quân Houthi ở Yemen.

Sự khác biệt giữa Tomahawk và các tên lửa hiện có của Ukraine

Hiện tại Ukraine có một số loại tên lửa tầm xa do trong nước sản xuất và được phương Tây cung cấp.

Flamingo: Công ty Ukraine Fire Point gần đây phát triển tên lửa Flamingo, mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả là vũ khí thành công nhất của đất nước ông. Nó có tầm bắn hơn 1.000 dặm và Ukraine báo cáo lần sử dụng đầu tiên vào tháng 8/2025.

Neptune: Ukraine phát triển tên lửa chống tàu Neptune và giới thiệu vào năm 2015. Các phiên bản sau này có tầm bắn chừng hơn 600 dặm.

Harpoon: Do Boeing (Mỹ) sản xuất, Harpoon là tên lửa chống tàu hoạt động mọi thời tiết, tầm bắn “vượt đường chân trời”, sử dụng dẫn đường bằng radar chủ động và bay ngay trên mặt nước để né hệ thống phòng thủ. Nó có thể được phóng từ tàu, tàu ngầm, máy bay hoặc ụ pháo ven bờ và có tầm bắn 75 hải lý.

ATACMS: Do Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất, Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân này có tầm bắn tối đa lên tới 190 dặm tùy theo mẫu. Đây là tên lửa đạn đạo chiến thuật đất-đất tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn, dài khoảng 4 mét. ATACMS có thể được phóng từ Hệ thống Phóng Đa tên lửa M270 (MLRS) hoặc Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao M142 (HIMARS).

Storm Shadow: Do MBDA châu Âu sản xuất, những tên lửa hành trình này có tầm bắn 155 dặm (250 km) với đầu đạn thông thường nặng 990 pounds (450 kg).

Theo Reuters