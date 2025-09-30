Ukraine dùng tên lửa "cây nhà lá vườn" tấn công cơ sở điện tử quan trọng của Nga

Ukraine phóng tên lửa Neptune tấn công nhà máy Elektrodetal ở Bryansk, Nga. Vụ việc phá vỡ chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng, cho thấy năng lực tấn công sâu của Kiev với sự hỗ trợ từ NATO.

Các lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công thành công một nhà máy lớn chuyên sản xuất đầu nối điện tử tại Nga, đánh dấu bước leo thang đáng kể trong loạt đòn nhắm vào cơ sở công nghiệp của nước này.

Nguồn tin Ukraine cho biết vụ tập kích nhằm vào Nhà máy Elektrodetal ở vùng Bryansk được thực hiện bằng tên lửa hành trình nội địa R-360 Neptune hôm 29/9, dù trên thực tế nhiều vụ tấn công thành công từ các hệ thống vũ khí nước ngoài thường được tuyên bố là dùng khí tài “cây nhà lá vườn” nhằm gia tăng uy tín.

Ukraine hiện nhận được sự hỗ trợ lớn từ các cố vấn phương Tây trên thực địa, cùng với các phương tiện thu thập tình báo trên không và trên không gian, để tiến hành các cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga. Kiev cũng sở hữu nhiều loại tên lửa hiện đại như Storm Shadow của Anh hay ATACMS của Mỹ.

Bình luận về vụ việc, Hải quân Ukraine tuyên bố: “Chúng tôi đang điều chỉnh hoạt động của các nhà máy quốc phòng Nga… Ban đêm, ‘Neptune’ của chúng tôi đã đánh trúng nhà máy ‘Electrodetal’ Karachevsky của Nga. Thêm một mắt xích trong chuỗi cung ứng của kẻ thù đã bị phá vỡ”.

Tên lửa Neptune của Ukraine. Ảnh: MW.

Theo thông tin ban đầu, 4 quả tên lửa hành trình đã bắn trúng mục tiêu ở cách xa khoảng 240 km. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho biết sản phẩm của nhà máy này “được sử dụng trong hàng không vũ trụ, điện tử, kỹ thuật đo lường và nhiều lĩnh vực khác; bao gồm các đầu nối cho bảng mạch in, thiết bị quân sự, máy bay, ăng-ten, trạm gốc và các hệ thống khác, cũng như linh kiện cho nhiều loại thiết bị đo lường”.

Báo cáo bổ sung rằng cơ sở này “sản xuất nhiều loại đầu nối điện tử phục vụ ứng dụng quân sự và công nghiệp, bao gồm đầu nối tần số thấp, tần số cao và loại kết hợp”.

Trước đó, Nga nhiều lần tiến hành các đòn tập kích nhằm vào các nhà máy sản xuất tên lửa hành trình và UAV tấn công tại Ukraine, bởi đây là mối đe dọa trực tiếp tới cơ sở quân sự cũng như hạ tầng dân sự trọng yếu.

Việc Ukraine có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế và cơ sở công nghiệp Nga một cách gián tiếp, mà không khiến chiến sự leo thang thành đối đầu toàn diện, đã khiến việc hỗ trợ năng lực tấn công của Kiev trở thành chính sách được ưa chuộng trong NATO.

Theo Military Watch