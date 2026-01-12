Ca nặng tăng cao, Bộ Y tế cảnh báo khẩn về sốt xuất huyết và tay chân miệng

Sốt xuất huyết và tay chân miệng - hai bệnh truyền nhiễm quen thuộc nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ tử vong, đang tiếp tục là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng.

Theo Bộ Y tế, năm 2025, cả nước ghi nhận 190.040 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 28,4% so với năm 2024 và 107.249 ca tay chân miệng, tăng 28,9%. Con số này phản ánh rõ thực tế dịch bệnh không còn mang tính thời điểm mà diễn biến dai dẳng, phức tạp.

Đáng lo ngại, nhiều địa phương vẫn có số ca chuyển nặng ở mức cao. Không ít bệnh nhân nhập viện muộn, ở giai đoạn nguy kịch, việc điều trị gặp nhiều khó khăn, chi phí lớn và nguy cơ để lại di chứng lâu dài, thậm chí tử vong.

Số mắc sốt xuất huyết nặng ở mức cao

Nhập viện muộn, biến chứng tăng nhanh

Theo ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Dengue gây ra, lây qua muỗi vằn, có thể dẫn đến sốc, xuất huyết nội, suy đa tạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Tay chân miệng là bệnh do các vi rút thuộc nhóm Enterovirus, lây từ người sang người qua đường tiêu hóa và tiếp xúc, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ do có thể gây viêm não, viêm cơ tim, phù phổi cấp.

Nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều ca bệnh trở nặng là sự chủ quan của người dân. Không ít trường hợp tự điều trị tại nhà, chỉ đến cơ sở y tế khi đã xuất hiện các dấu hiệu nguy hiểm như sốt cao kéo dài, lơ mơ, co giật, xuất huyết, trẻ quấy khóc nhiều, nôn liên tục hoặc nổi bóng nước dày đặc ở tay, chân, miệng. Khi đó, cơ hội điều trị hiệu quả giảm mạnh, nguy cơ tử vong tăng cao.

Bộ Y tế phát công văn khẩn, siết chặt phòng dịch tại TP.HCM

Theo Cục Phòng bệnh, số ca chuyển nặng tại TP.HCM vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, bệnh tay chân miệng đang ghi nhận số ca mắc cao, nhiều trường hợp nặng và nguy kịch.

Trước diễn biến đáng lo ngại này, Cục Phòng bệnh đã phát công văn khẩn gửi Giám đốc Sở Y tế TP.HCM yêu cầu tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Bộ Y tế yêu cầu địa phương theo dõi sát diễn biến dịch, xử lý triệt để các ổ dịch đang lưu hành và kịp thời phát hiện ổ dịch mới, đặc biệt tăng cường giám sát tại các điểm nóng, khu vực nguy cơ cao.

Với bệnh tay chân miệng, Cục Phòng bệnh yếu cầu cần giám sát chặt tại các nhóm trẻ, trường mầm non để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan kéo dài trong cộng đồng.

Bộ Y tế cũng yêu cầu đẩy mạnh truyền thông phòng, chống dịch theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào các biện pháp then chốt như diệt lăng quăng, phòng muỗi đốt, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo để đến cơ sở y tế kịp thời.

Song song đó, các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng cần được triển khai quyết liệt, tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới. Ngành y tế địa phương phải phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, đảm bảo điều kiện vệ sinh, nước sạch, khử khuẩn đồ chơi, bề mặt tiếp xúc hàng ngày tại trường học, đặc biệt là bậc mầm non.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế dự phòng về giám sát bệnh nhân, giám sát côn trùng, kỹ thuật phun hóa chất, xử lý ổ dịch và kỹ năng truyền thông. Các cơ sở khám chữa bệnh phải nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, thu dung bệnh nhân kịp thời, tránh tình trạng người bệnh không được tư vấn, cấp cứu và chuyển tuyến đúng lúc, dẫn đến nhập viện muộn, nguy cơ tử vong cao.

Bộ Y tế khẳng định sốt xuất huyết và tay chân miệng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người dân chủ động và không lơ là. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chỉ một chút chủ quan, chậm trễ cũng có thể trả giá bằng sức khỏe, thậm chí tính mạng.