Tập đoàn công nghệ OpenAI quyết định khai tử trình duyệt Atlas

Công ty phát triển trí tuệ nhân tạo OpenAI vừa bất ngờ đưa ra thông báo về việc chính thức ngừng hoạt động dự án trình duyệt thông minh mang tên Atlas chỉ sau chưa đầy một năm vận hành thử nghiệm trên thị trường. Quyết định mang tính bước ngoặt này được công bố thông qua một chuỗi bài viết chi tiết trên mạng xã hội cá nhân của đại diện nhóm phát triển sản phẩm, đi kèm với các thông tin rò rỉ về những thay đổi mang tính chiến lược của hệ sinh thái ChatGPT 5,6 sắp sửa trình làng.

Từng được phát hành vào giai đoạn cuối năm ngoái dành riêng cho hệ điều hành máy tính của hãng Apple, trình duyệt này từng kỳ vọng sẽ tạo nên một làn sóng công nghệ mới bằng việc đặt công cụ trợ lý ảo làm trung tâm của mọi trải nghiệm lướt web và khai thác thông tin trực tuyến của người dùng.

Theo chia sẻ từ đại diện cấp cao của doanh nghiệp, toàn bộ đội ngũ kỹ sư của dự án sẽ được điều chuyển sang tập trung phát triển các tính năng nâng cấp trực tiếp bên trong ứng dụng máy tính và chế độ làm việc chuyên sâu mới của hãng. Ban lãnh đạo công ty thừa nhận rằng những bài học kinh nghiệm quý báu tích lũy được từ quá trình vận hành thử nghiệm dự án cũ sẽ được tích hợp toàn bộ vào hệ thống dịch vụ đám mây thế hệ mới, đồng thời nâng cấp các tiện ích mở rộng để mang những công cụ tối ưu nhất lên mọi nền tảng duyệt web phổ biến hiện nay.

Việc khai tử một sản phẩm công nghệ non trẻ không phải là điều quá xa lạ đối với đơn vị này khi trước đó họ cũng từng đóng cửa một ứng dụng dựng video thông minh chỉ sau vài tháng giới thiệu ra công chúng do những thay đổi trong định hướng kinh doanh dài hạn.

Một trong những rào cản lớn nhất khiến dự án này chưa thể bứt phá là việc ứng dụng chưa từng được mở rộng ra ngoài phạm vi hệ điều hành máy tính để tiếp cận nhóm người dùng điện thoại di động hay hệ điều hành máy tính phổ thông khác. Điều này đã vô tình khiến sản phẩm bị tụt lại phía sau trong cuộc đua khốc liệt với các trình duyệt tích hợp công nghệ thông minh của các đối thủ sừng sỏ như Google Chrome hay Microsoft Edge.

Nhằm khỏa lấp khoảng trống này, doanh nghiệp sẽ tích hợp một trình duyệt phụ trợ toàn năng ngay bên trong ứng dụng chính với đầy đủ các tính năng bảo mật tài khoản, quản lý mật khẩu tự động và khả năng mở nhiều tab làm việc song song, đồng thời cho phép thanh công cụ trò chuyện xuất hiện trực tiếp ở cạnh màn hình khi người dùng cài đặt tiện ích mở rộng trên các nền tảng lướt web thông dụng.

Phản ứng trước quyết định này, phần lớn cộng đồng người hâm mộ công nghệ và người dùng trung thành đều bày tỏ sự thất vọng sâu sắc khi doanh nghiệp từng hứa hẹn sẽ tung ra các phiên bản thử nghiệm rộng rãi trên điện thoại nhưng cuối cùng lại hủy bỏ dự án. Giải thích về nguyên nhân dẫn đến bước lùi này, đại diện phía nhà sản xuất thẳng thắn chia sẻ việc thuyết phục người dùng thay đổi thói quen sử dụng một trình duyệt quen thuộc hàng ngày là một thử thách vô cùng gian nan.

Thay vì tiêu tốn quá nhiều nguồn lực vào việc xây dựng một nền tảng duyệt web hoàn toàn mới vốn không phải là thế mạnh cốt lõi, doanh nghiệp nhận thấy việc tập trung nâng cấp năng lực xử lý của các mô hình ngôn ngữ lớn và đưa các công cụ thông minh này vào thẳng các ứng dụng mà khách hàng đang sử dụng sẽ mang lại giá trị thực tế cao hơn cho cộng đồng.

Theo BGR