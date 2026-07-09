SpaceXAI chính thức trình làng mô hình trí tuệ nhân tạo Grok thế hệ mới phục vụ tác vụ lập trình

SpaceXAI khẳng định đây là sản phẩm thông minh nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Công ty công nghệ SpaceXAI vừa chính thức phát hành mô hình trí tuệ nhân tạo mới mang tên mã Grok 4,5, đồng thời khẳng định đây là sản phẩm thông minh nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp được tối ưu hóa chuyên sâu cho các tác vụ lập trình và các hệ thống tự hành.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, phiên bản nâng cấp này được huấn luyện trên hệ thống phần cứng đồ họa khổng lồ gồm hàng chục nghìn bộ xử lý tiên tiến do tập đoàn Nvidia sản xuất, kết hợp chặt chẽ với quy trình lọc dữ liệu nghiêm ngặt và chấm điểm chất lượng nguồn thông tin đầu vào nhằm loại bỏ các nội dung trùng lặp.

Ngay sau khi ra mắt, mô hình mới đã lập tức được tích hợp trực tiếp vào công cụ hỗ trợ lập trình tự động nổi tiếng mang tên Cursor cũng như cổng thông tin dành cho các nhà phát triển thông qua việc kích hoạt mã khóa giao diện lập trình ứng dụng.

Sự kiện ra mắt lần này diễn ra ngay sau khi tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX tiến hành thương vụ sáp nhập toàn bộ cổ phần trị giá 60 tỷ USD để mua lại công ty khởi nghiệp đứng sau công cụ Cursor, nhằm gia tăng vị thế cạnh tranh trong phân khúc cung ứng giải pháp công nghệ cho các doanh nghiệp lớn.

Điểm nhấn chiến lược của dòng sản phẩm mới nằm ở việc tối ưu hóa chi phí vận hành với mức giá sàn được niêm yết ở mức 2 USD cho mỗi triệu mã dữ liệu đầu vào và 6 USD cho mỗi triệu mã dữ liệu phản hồi ở đầu ra. Giám đốc điều hành Elon Musk khẳng định trên mạng xã hội cá nhân rằng đây là một mô hình thuộc phân khúc cao cấp nhưng sở hữu tốc độ xử lý nhanh hơn, hiệu quả phân tách dữ liệu cao hơn đi kèm chi phí vận hành thấp hơn rất nhiều so với các sản phẩm đối thủ trên thị trường.

Mức giá cạnh tranh này được xem là một đòn giáng mạnh vào các mô hình khác như dòng chip phần mềm thế hệ mới của Anthropic vốn đang có giá đắt hơn gấp nhiều lần cho cùng một khối lượng xử lý dữ liệu đầu ra. Dự kiến, doanh nghiệp sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận của mô hình mới này sang thị trường các nước thuộc liên minh châu Âu vào thời điểm giữa tháng 7.

Cuộc đua phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn phục vụ doanh nghiệp đang ngày càng trở nên khốc liệt hơn khi tập đoàn đối thủ OpenAI cũng đã lên kế hoạch công bố rộng rãi phiên bản cải tiến mang tên mã Luna sau một thời gian ngắn trì hoãn do các yêu cầu rà soát an ninh quốc gia từ phía các cơ quan quản lý chính phủ Mỹ.

Theo Reuters