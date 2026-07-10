Tin nóng công nghệ sáng 10/7: OpenAI tung "siêu công cụ" cho dân văn phòng

OpenAI ra mắt công cụ làm việc mới trong ChatGPT, Sony hồi sinh dòng máy ảnh siêu zoom RX10, robot gia đình NEO có thêm bàn tay khéo léo là những tin công nghệ quốc tế đáng chú ý trong ngày.

1. OpenAI tung "siêu công cụ" cho dân văn phòng

OpenAI vừa ra mắt ChatGPT Work, công cụ mới kết hợp ChatGPT với năng lực lập trình của Codex để hỗ trợ người dùng tạo tài liệu, bài thuyết trình, website và xử lý nhiều tác vụ văn phòng.

OpenAI ra mắt ChatGPT Work, công cụ hỗ trợ tạo tài liệu, bài thuyết trình, website và xử lý nhiều tác vụ văn phòng bằng AI. Ảnh: Reuters.

Đây được xem là nỗ lực của OpenAI nhằm đưa các công cụ AI lập trình đến gần hơn với người dùng phổ thông, đồng thời là bước đi quan trọng trong tham vọng xây dựng một "siêu ứng dụng" cho công việc.

Điểm đáng chú ý là ChatGPT Work có thể dùng trên web, máy tính và điện thoại, cho phép giao việc rồi theo dõi tiến độ từ nhiều thiết bị. Công cụ này cũng hỗ trợ kết nối ứng dụng bằng lệnh "@", trong khi người dùng vẫn kiểm soát quyền truy cập và phê duyệt trước khi AI thực hiện tác vụ.

2. Sony hồi sinh máy ảnh siêu zoom RX10

Sony vừa giới thiệu RX10 V, mẫu máy ảnh compact siêu zoom mới với ống kính quang học 24-600 mm và cảm biến 1 inch độ phân giải 20,1 MP. Đây là bản nâng cấp đáng chú ý sau RX10 IV, mẫu máy đã có tuổi đời 9 năm. RX10 V được làm mới thiết kế, cải thiện tốc độ, hệ thống lấy nét tự động và khả năng quay video.

Sony RX10 V gây chú ý với ống kính siêu zoom 24-600 mm, hướng tới người dùng muốn một máy ảnh nhỏ gọn nhưng chụp được nhiều tình huống. Ảnh: Sony.

Điểm thu hút nhất của RX10 V là khả năng đáp ứng nhiều yêu cầu: chụp du lịch, đường phố, thiên nhiên, thể thao hoặc những chủ thể ở rất xa mà không cần thay ống kính. Máy cũng hỗ trợ quay 4K 120p, phù hợp với người dùng muốn một thiết bị nhỏ gọn nhưng vẫn có tầm zoom rất lớn.

Tuy nhiên, mức giá 2.300 USD (hơn 60 triệu đồng) khiến RX10 V trở thành một trong những máy ảnh compact đắt đỏ nhất thị trường.

3. Robot gia đình NEO có bàn tay khéo như người

Robot hình người NEO của 1X vừa được trình diễn với một đôi bàn tay mới có độ linh hoạt cao hơn. Theo The Verge, bàn tay này có 25 bậc tự do ở ngón tay, lòng bàn tay và ngón cái, giúp robot thao tác với các vật dụng được thiết kế cho bàn tay con người. Trong video trình diễn, NEO có thể thực hiện những việc cần độ chính xác như lắp ráp Lego.

Robot hình người NEO được trang bị bàn tay mới linh hoạt hơn, có thể thực hiện thao tác đòi hỏi độ chính xác như lắp ráp Lego. Ảnh: The Verge.

Robot gia đình muốn làm việc nhà không chỉ cần di chuyển được, mà còn phải cầm nắm đủ khéo. Bàn tay mới của NEO cho thấy robot hình người đang tiến gần hơn tới các việc thực tế như nhặt đồ, cầm dụng cụ hay lắp ráp vật nhỏ.

4. PocketMage hồi sinh PDA bằng màn hình mực điện tử

Talisman Design vừa giới thiệu PocketMage, một thiết bị trợ lý cá nhân kiểu PDA dùng màn hình E Ink, bàn phím QWERTY và thiết kế gập nhỏ gọn. Máy có màn hình E Ink 3,1 inch để đọc và viết, kèm một dải OLED nhỏ phía trên bàn phím để hiển thị menu nhanh. Thiết bị có cổng USB-C, khe microSD, Wi-Fi, Bluetooth và pin dự kiến dùng được khoảng một tuần.

PocketMage là thiết bị trợ lý cá nhân dùng màn hình mực điện tử, bàn phím QWERTY và thiết kế gập nhỏ gọn theo phong cách PDA. Ảnh: Talisman Design.

Điểm thú vị là PocketMage không chạy theo smartphone, mà chọn hướng "máy ghi chú bỏ túi" ít gây xao nhãng. Hệ điều hành của máy được thiết kế theo phong cách pháp sư, đi kèm bộ bài tarot kỹ thuật số, game nhập vai nhỏ và kho ứng dụng riêng.

Sản phẩm đang được gọi vốn cộng đồng, có giá 185 USD (4,9 triệu đồng) cho bản tự lắp và 235 USD (6,2 triệu đồng) cho bản lắp sẵn, dự kiến giao hàng vào tháng 3/2027.

5. Máy chơi game cầm tay được nâng cấp RAM miễn phí vì thiếu linh kiện?

Retroid đang nâng cấu hình cho hai mẫu máy chơi game cầm tay Retroid Pocket 5 và Flip 2. Những khách đã đặt bản 8GB RAM/128GB bộ nhớ nhưng chưa nhận máy sẽ được nâng lên 12GB RAM mà không phải trả thêm tiền. Tuy nhiên, sau ngày 14/7, giá hai thiết bị sẽ tăng thêm 10 USD.

Retroid nâng RAM miễn phí cho một số khách đặt mua Pocket 5 và Flip 2 trước khi điều chỉnh giá bán từ giữa tháng 7. Ảnh: Retroid.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở việc máy mạnh hơn, mà còn ở lý do phía sau. Theo Engadget, Retroid có thể chịu ảnh hưởng từ tình trạng chi phí RAM tăng do nhu cầu bộ nhớ phục vụ AI.

Điều này cho thấy "cơn khát" linh kiện của các trung tâm dữ liệu không chỉ tác động đến doanh nghiệp lớn, mà còn lan tới các thiết bị chơi game cầm tay, laptop, điện thoại và nhiều sản phẩm điện tử tiêu dùng khác.

Theo Reuters, Engadget, The Verge