Italy hợp nhất hai ông lớn bưu chính và viễn thông để xây dựng mạng lưới đám mây quốc gia

Chính phủ Italy vừa lựa chọn một đại diện vô cùng bất ngờ để đứng ra gánh vác trọng trách phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ và bảo vệ chủ quyền kỹ thuật số của quốc gia, đó chính là tổng công ty bưu chính nhà nước Poste Italiane. Đơn vị dịch vụ bưu chính quốc gia này vốn đang chi trả lương hưu thông qua mạng lưới hơn mười hai nghìn chi nhánh phủ rộng khắp các vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh.

Hiện tại, doanh nghiệp đang đặt cược lớn vào gói thầu trị giá 15 tỷ USD để mua lại toàn bộ tập đoàn viễn thông lớn nhất đất nước mang tên Telecom Italia. Bước đi chiến lược mang tính đột phá này nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình chuyển dịch toàn diện của hãng bưu chính sang phân khúc cung ứng các giải pháp kỹ thuật số, viễn thông di động và dịch vụ điện toán đám mây thế hệ mới.

Với cấu trúc sở hữu thuộc về nhà nước chiếm hơn 60% tổng số cổ phần, đơn vị bưu chính này thực chất đã bắt đầu chiến dịch số hóa từ đầu những năm 2000 bằng việc tham gia sâu vào thị trường thanh toán điện tử trực tuyến. Trong suốt thập kỷ vừa qua, doanh nghiệp đã kết nối thành công ba mươi triệu người dùng, tương đương với khoảng 70% tổng dân số cả nước.

Thương vụ sáp nhập quy mô lớn này hoàn toàn phù hợp với định hướng xây dựng hệ thống đám mây chủ quyền chung đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp châu Âu, nơi các doanh nghiệp viễn thông nội địa tại Đức hay Pháp cũng đang tích cực xây dựng hạ tầng điện toán độc lập để phục vụ riêng cho các ngành kinh tế chiến lược như quốc phòng, y tế và quản lý hành chính công.

Phía đại diện bưu chính quốc gia lập luận rằng việc hợp nhất hai thực thể sẽ tạo ra một tập đoàn công nghệ khổng lồ có sự hậu thuẫn vững chắc từ chính phủ để xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu phân tán trên phạm vi toàn quốc. Mặc dù không sở hữu tiềm lực tài chính và quy mô siêu lớn như các tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Mỹ, thực thể liên doanh mới sau sáp nhập hoàn toàn có thể trở thành nhà cung ứng hạ tầng nền tảng cho chính các doanh nghiệp ngoại quốc này.

Việc chuyển đổi các trung tâm phân loại bưu kiện cũ thành các trạm điện toán cục bộ sẽ giúp đưa năng lực xử lý dữ liệu đến gần hơn với vị trí của người dùng cuối. Xu hướng chuyển dịch từ các trung tâm dữ liệu tập trung quy mô lớn sang hệ thống các cơ sở phân tán nhỏ gọn đang là hướng đi tất yếu của ngành công nghiệp thông tin toàn cầu nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao tốc độ truyền tải sóng.

Bên cạnh đó, việc thâu tóm toàn bộ doanh nghiệp viễn thông hàng đầu sẽ giúp giải quyết bài toán tài chính nan giải cho các hạ tầng mạng thế hệ mới vốn đòi hỏi nguồn vốn đầu tư cực kỳ lớn trong bối cảnh thị trường nội địa đang có sự cạnh tranh giảm giá khốc liệt giữa bốn nhà mạng lớn. Hệ thống liên minh mới sẽ cho phép quốc gia tối ưu hóa lợi nhuận kinh doanh, đồng thời đứng ra quản lý toàn bộ các nguồn thông tin liên lạc nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc phòng nhờ vào dòng tiền mặt ổn định từ mảng bảo hiểm và dịch vụ tài chính sẵn có của ngành bưu chính.

Về mặt thương mại, sự kết hợp hoàn hảo này tạo ra một hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ tích hợp đa dạng cung cấp cho tệp khách hàng khổng lồ, làm tăng chi phí chuyển đổi của người dùng và giúp doanh nghiệp giữ chân khách hàng hiệu quả hơn trước các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Theo Reuters