Bài 2: Điều ít ai ngờ làm nên một trong những quốc gia đáng sống nhất thế giới

Na Uy không chỉ nổi tiếng vì dầu mỏ hay mức sống cao. Điều giúp quốc gia Bắc Âu này trở thành một trong những nơi đáng sống nhất thế giới lại nằm ở niềm tin xã hội, sự minh bạch và văn hóa cộng đồng.

Na Uy thường xuyên lọt vào top những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Ảnh: Getty.

"Ở Na Uy, nếu muốn gặp một bộ trưởng, bạn có thể bắt gặp họ trên chuyến tàu điện buổi sáng."

Câu nói ấy không phải là giai thoại được thêu dệt để lãng mạn hóa Bắc Âu. Với người Na Uy, việc một chính trị gia tự lái xe đi làm, một tỷ phú xếp hàng mua cà phê hay một nghị sĩ đưa con đến trường như mọi phụ huynh khác là điều hoàn toàn bình thường. Nếu bài học lớn nhất của Na Uy trong quản lý kinh tế là biết giữ lại nguồn tài nguyên cho tương lai, thì bài học lớn nhất trong xây dựng xã hội lại nằm ở một thứ khó nhìn thấy hơn rất nhiều: Làm thế nào để con người tin tưởng lẫn nhau?

Đó cũng là lý do nhiều học giả khi nghiên cứu Na Uy thường không bắt đầu bằng dầu mỏ, con số tăng trưởng GDP hay quỹ đầu tư nghìn tỷ USD, mà bắt đầu bằng một khái niệm tưởng như rất đơn giản nhưng là trục xương sống của quốc gia này: Niềm tin.

Niềm tin được xem là yếu tố cơ bản tạo nên xã hội Na Uy. Ảnh: Getty.

Quốc gia nơi người dân tin tưởng nhiều hơn nghi ngờ lẫn nhau

Nếu có dịp lái xe dọc theo các vùng nông thôn hoặc các thung lũng ven vịnh hẹp ở Na Uy, người ta sẽ bắt gặp một hình ảnh độc đáo: Những sạp gỗ nhỏ bày đầy dâu tây, táo hoặc khoai tây tươi mọng đặt ngay sát lề đường. Tuyệt nhiên không có một người bán hàng nào ngồi gác, không có camera giám sát. Bên cạnh sạp chỉ có một chiếc hộp gỗ nhỏ cắt một khe hẹp để bỏ tiền mặt, hoặc một tấm bảng in mã QR ứng dụng thanh toán điện tử Vipps. Khách vãng lai tự ghé xe, tự cân hoa quả, tự tính tiền rồi tự giác bỏ tiền vào hộp hoặc quét mã công khai.

Những quầy hàng tự quản "Self-service" này không bao giờ bị mất trộm. Nó chính là biểu hiện sinh động nhất của thứ mà các nhà xã hội học gọi là Social Trust (Niềm tin xã hội).

Trong các cuộc thử nghiệm quy mô lớn mang tên "Thí nghiệm ví tiền đánh rơi" (Lost Wallet Experiment), khi những chiếc ví chứa đầy tiền mặt cố tình bị bỏ quên tại ga tàu điện ngầm hay công viên ở Oslo, tỷ lệ người dân nhặt được và tìm cách trả lại cho khổ chủ luôn vượt mức 80%. Dữ liệu từ World Values Survey của OECD cũng chứng minh điều tương tự: Hơn 73% người Na Uy khẳng định "phần lớn mọi người đều đáng tin" – tỷ lệ cao gấp đôi so với mức trung bình chỉ khoảng 30% của thế giới.

Điều này tạo ra một lợi thế cạnh tranh khổng lồ mà Ngân hàng Thế giới (World Bank) gọi là "vốn xã hội". Khi mọi thành viên trong xã hội mặc định lựa chọn tin tưởng nhau, cấu trúc quốc gia sẽ tiết kiệm được một khoản "chi phí vô hình" cực kỳ lớn: Chi phí của sự nghi ngờ.

Các doanh nghiệp Na Uy không phải tiêu tốn hàng tỷ USD cho các tầng lớp kiểm soát, giám sát trung gian hay các bộ máy thanh tra chồng chéo. Các hợp đồng kinh tế được ký kết nhanh hơn, thủ tục hành chính công quyền tối giản hơn vì chính quyền luôn vận hành trên nguyên tắc: Người dân luôn trung thực cho đến khi có bằng chứng ngược lại.

Phụ nữ mặc trang phục truyền thống tham dự cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Hiến pháp Na Uy tại Oslo, Na Uy. Ảnh: Getty.

Minh bạch đến gần như tuyệt đối

Nhiều người sẽ tự hỏi: Làm thế nào để một xã hội có thể duy trì lòng tin cao ngút trời như vậy mà không bị những kẻ cơ hội lợi dụng? Câu trả lời nằm ở một cơ chế đáng kinh ngạc: Sự minh bạch đến mức cực đoan.

Hãy nhìn vào câu chuyện có thật về bà Erna Solberg, cựu Thủ tướng Na Uy. Trong giai đoạn đại dịch, bà đã bị cảnh sát quốc gia phạt tiền thẳng tay, đồng thời phải đối mặt với một làn sóng chỉ trích dữ dội từ công luận, dẫn đến việc mất ghế trong cuộc bầu cử sau đó.

Điều này là do bà đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật gia đình có 13 người tham dự, vượt quá quy định phòng dịch giới hạn 10 người của chính phủ vào thời điểm đó. Không có bất kỳ sự bao che nào, không có vùng cấm pháp lý, và chính bà Solberg đã phải công khai xin lỗi toàn dân trên truyền hình tối ngày hôm sau.

Ở Na Uy, nguồn vốn xã hội được bảo vệ nghiêm ngặt bằng nguyên tắc: Không một ai – dù là Thủ tướng – được phép đứng trên luật pháp.

Sự minh bạch này còn được thể hiện qua danh sách công khai Skattelister. Hàng năm, chính phủ Na Uy đều đăng tải công khai toàn bộ dữ liệu về thu nhập, tài sản ròng và số tiền thuế đã đóng của tất cả công dân lên Internet. Bất kỳ ai cũng có thể tra cứu xem người hàng xóm của mình, các ngôi sao giải trí, các tỷ phú giàu nhất hay các chính trị gia hàng đầu đang kiếm được bao nhiêu tiền và đóng góp bao nhiêu cho đất nước.

Khi mọi thứ đều được phơi bày dưới ánh sáng, sự hoài nghi về tham nhũng, trốn thuế hay lợi ích nhóm bị triệt tiêu hoàn toàn từ trong trứng nước.

Điều World Cup chưa thể hiện hết về người Na Uy

Sự tin tưởng lẫn nhau giữa con người với con người tại quốc gia Bắc Âu này còn kiến tạo nên một văn hóa làm việc và vận hành kinh tế có một không hai.

Tại Oslo, nhân viên của dịch vụ bưu chính quốc gia (Posten Norge) sở hữu một đặc quyền kỳ lạ: Họ được hàng triệu hộ gia đình giao cho một chiếc chìa khóa tổng hoặc mã số mật khẩu để tự do mở cửa bước vào sảnh chung của các tòa nhà căn hộ, tự tay đặt bưu kiện vào hòm thư bên trong tòa nhà ngay cả khi chủ nhà đi vắng. Sự an toàn của không gian sống được giao phó trọn vẹn cho một người giao hàng xa lạ, đơn giản vì người dân tin vào hệ thống, và người lao động tự trọng với công việc của mình.

Tinh thần "chung một nhịp chèo" ấy – giống như màn ăn mừng Viking đầy hào sảng của đội tuyển Na Uy tại World Cup 2026 – chính là cốt lõi của một xã hội phẳng, nơi chỉ số "khoảng cách quyền lực" (Power Distance Index) thuộc hàng thấp nhất thế giới.

Erling Haaland của Na Uy dẫn đầu đội tuyển tham gia nghi thức chèo thuyền Viking sau khi đánh bại Brazil vào Chủ nhật, ngày 5/7. Ảnh: Reuters.

Trong môi trường công sở, một nhân viên tập sự trẻ tuổi hoàn toàn có quyền chất vấn trực tiếp hay phản bác ý tưởng của vị tổng giám đốc điều hành nếu như họ đưa ra được những lập luận logic. Người Na Uy đánh giá hiệu quả công việc dựa trên kết quả thực tế tạo ra, chứ không đo đếm bằng sự khúm núm trước cấp bậc hay số giờ đồng hồ một nhân viên ngồi có mặt tại văn phòng.

Dĩ nhiên, Na Uy không phải là một vương quốc cổ tích không có tì vết. Họ cũng đang phải đau đầu tìm lời giải cho bài toán chi phí sinh hoạt đắt đỏ bậc nhất thế giới, áp lực già hóa dân số đe dọa sự bền vững của quỹ phúc lợi, hay những cuộc tranh luận phức tạp về vấn đề hội nhập của làn sóng người nhập cư vốn đang chiếm khoảng 15% dân số.

Nhưng điểm khác biệt lớn nhất là các thách thức này không bao giờ bị bưng bít hay né tránh. Chúng được đưa ra mổ xẻ sòng phẳng trên truyền thông và điều chỉnh thông qua các thể chế mà đại đa số người dân vẫn đặt trọn niềm tin.

Nhờ bệ phóng vững chắc từ "hệ điều hành niềm tin" đó, Na Uy vẫn liên tục giữ vững vị trí trong top đầu của Báo cáo Hạnh phúc Thế giới (World Happiness Report) và dẫn đầu về Chỉ số Phát triển Con người (HDI) của Liên Hợp Quốc suốt nhiều năm qua.

Ở nhiều nơi trên thế giới, người ta thường chọn cách cố gắng xây dựng một đất nước giàu có về kinh tế trước, rồi mới nghĩ đến việc hoàn thiện các giá trị xã hội. Na Uy chứng minh điều ngược lại: Họ chọn mài sắc "vốn xã hội" và niềm tin trước, để từ đó làm bệ phóng cho một nền kinh tế thịnh vượng bền vững.

Khi giải đấu World Cup khép lại, những nhịp chèo Viking trên sân cỏ có thể sẽ nhạt phai theo thời gian. Nhưng câu chuyện về một quốc gia nhỏ bé chứng minh được rằng: Sự thịnh vượng bền vững không chỉ được đo bằng tài nguyên dưới lòng đất hay các con số GDP, mà được đo bằng chất lượng của niềm tin giữa con người với con người – sẽ luôn là bài học vô giá cho thế giới hiện đại.