Thời sự - Xã Hội

Tạm giữ người đàn ông bạo hành con riêng của vợ

Quỳnh An
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra việc người này bị tố bạo hành, gây thương tích cho cháu bé 14 tuổi.

Anh 1.jpeg
Nguyễn Văn Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Ngày 20/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, trưa 19/10, Công an xã Cổ Đạm nhận được thông tin về việc cháu H.T.N.L (14 tuổi, trú thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm) bị bố dượng là Nguyễn Văn Nam bạo hành, gây thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cổ Đạm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Nam đến trụ sở làm việc, kiểm tra, test nhanh ma túy và lấy lời khai.

Anh 1.jpeg
Hình ảnh cháu L với những vết thương do Nguyễn Văn Nam bạo hành: Ảnh: Thùy Dung.

Vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạo hành Hà Tĩnh Bố dượng bạo hành con riêng

