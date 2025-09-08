Vụ nhân viên nha khoa hành hung bệnh nhân: Bộ Y tế yêu cầu xử lý

Trước những phản ánh về nhân viên nha khoa Tuyết Chinh tại TP.HCM hành hung bệnh nhân, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế TP.HCM khẩn trương xác minh, kiểm tra chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Sáng 8/9, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế TP.HCM khẩn trương kiểm tra, xử lý vụ việc nhân viên y tế hành hung người bệnh tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh (phường Hạnh Thông, TP.HCM).

Theo thông tin phản ánh, một nhân viên cơ sở này đã đánh bệnh nhân ngay trong quá trình khám, chữa bệnh. Sự việc gây bức xúc trong dư luận, làm dấy lên lo ngại về đạo đức nghề nghiệp, thái độ ứng xử của nhân viên y tế tại một số cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân.

Vụ việc xảy ra tại cơ sở nha khoa, được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: MXH.

Liên quan tới sự việc, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế TP.HCM khẩn trương xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung phản ánh. Đồng thời, tổ chức kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, đặc biệt là đánh giá về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của nhân viên liên quan.

Trong trường hợp phát hiện có vi phạm chuyên môn hoặc đạo đức nghề nghiệp, Sở Y tế TP.HCM phải xử lý nghiêm theo đúng quy định hiện hành, báo cáo kết quả xác minh, kiểm tra và hướng xử lý về Bộ Y tế trước ngày 15/9.

Trao đổi với VietTimes, đại diện Cục Quản lý Khám, chữa bệnh khẳng định Bộ Y tế luôn coi trọng việc nâng cao y đức, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, coi đó là nền tảng trong hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hành vi bạo lực với người bệnh, nếu có sẽ không chỉ vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người dân đối với ngành y tế.

Những năm qua, Bộ Y tế đã nhiều lần ban hành chỉ thị, hướng dẫn nhằm chấn chỉnh thái độ phục vụ của nhân viên y tế, tăng cường kỹ năng giao tiếp và ứng xử văn minh trong bệnh viện, phòng khám. Bộ cũng khuyến cáo các cơ sở y tế cần giám sát chặt chẽ hoạt động của nhân viên, bảo đảm môi trường khám chữa bệnh an toàn, thân thiện và tôn trọng bệnh nhân.

Trước đó, mạng xã hội ngày 7/9 lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị một nhân viên y tế hành hung, chửi bới, đập phá tài sản.

Nạn nhân nói bị bà Chinh đánh, phá hoại tài sản, gồm iPhone 11 trị giá 16 triệu đồng, kính hiệu Gentle Monster trị giá 7,8 triệu đồng.

Toàn bộ sự việc được camera điện thoại của một người bạn đi cùng chị T. ghi lại. Sau sự việc, chị T. nhập viện và làm đơn gửi cơ quan công an.

Hiện công an địa phương đã tiếp nhận đơn, mời các bên liên quan làm việc.