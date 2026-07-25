Mỹ sắp triển khai lò phản ứng hạt nhân "bỏ túi", cấp điện nhiều năm không cần tiếp nhiên liệu

Quân đội Mỹ chuẩn bị bước vào kỷ nguyên năng lượng mới khi hợp tác với Radiant Industries phát triển lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ Kaleidos. Thiết bị chỉ mất khoảng 48 giờ để triển khai, có thể hoạt động liên tục nhiều năm mà không cần tiếp nhiên liệu.

Chính thức chấm dứt sự phụ thuộc vào máy phát điện chạy bằng dầu diesel tại các khu vực chiến sự và căn cứ tiền phương, quân đội Mỹ chuẩn bị tiếp nhận công nghệ nguồn năng lượng hạt nhân siêu di động thế hệ mới, cho phép cấp điện liên tục suốt nhiều năm chỉ sau hai ngày lắp đặt.

Bộ Tư lệnh Đổi mới Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cùng Không quân Mỹ vừa ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với công ty khởi nghiệp công nghệ năng lượng Radiant Industries. Bản hợp đồng nằm trong khuôn khổ chương trình Phát triển Năng lượng Hạt nhân Tiên tiến cho các Cơ sở Quân sự, hướng tới mục tiêu cung cấp lò phản ứng hạt nhân sản xuất hàng loạt đầu tiên cho một căn cứ quân sự của Mỹ.

Nguồn điện hạt nhân gọn nhẹ trong container

Thiết bị trung tâm của thỏa thuận này là Kaleidos — lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ có công suất 1 Megawatt. Điểm đột phá lớn nhất của Kaleidos không nằm ở quy mô công suất mà ở tính linh hoạt cực cao: toàn bộ hệ thống lò phản ứng được thiết kế gọn nhẹ để nằm vừa trong một container vận chuyển tiêu chuẩn.

Nhờ kích thước tối ưu, hệ thống có thể dễ dàng vận chuyển bằng xe tải thương mại, tàu thủy hoặc máy bay vận tải quân sự đến bất kỳ vị trí địa lý nào trên thế giới. Sau khi tiếp cận căn cứ, đội ngũ kỹ thuật chỉ mất khoảng 48 giờ để triển khai, kết nối và bắt đầu phát điện.

Khác với các máy phát điện truyền thống đòi hỏi nguồn tiếp nhiên liệu dầu diesel liên tục — vốn tạo ra nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng hậu cần và biến các đoàn xe chở nhiên liệu thành mục tiêu tấn công dễ tổn thương trong chiến tranh — Kaleidos có khả năng hoạt động liên tục trong nhiều năm mà không cần nạp lại nhiên liệu. Hệ thống cung cấp nguồn điện độc lập, ổn định và có khả năng bảo mật an ninh mạng cao cho các thiết bị chỉ huy, radar, và hạ tầng thiết yếu của căn cứ.

Lộ trình thử nghiệm và kế hoạch sản xuất hàng loạt

Theo lộ trình được công bố, Radiant dự kiến tiến hành thử nghiệm lò phản ứng Kaleidos tại cơ sở DOME thuộc Phòng thí nghiệm Quốc gia Idaho. Đây là sự kiện mang tính mốc lịch sử, đánh dấu thiết kế lò phản ứng hạt nhân hoàn toàn mới đầu tiên được đưa vào thử nghiệm thực địa tại cơ sở này sau gần 50 năm.

Nếu giai đoạn thử nghiệm đạt các chỉ tiêu an toàn và vận hành khắt khe của Bộ Quốc phòng Mỹ, thiết bị Kaleidos đầu tiên sẽ chính thức được bàn giao cho quân đội vào năm 2028.

Để chuẩn bị cho nhu cầu thương mại hóa và ứng dụng quân sự diện rộng, Radiant đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất R-50 tại Oak Ridge, bang Tennessee. Cơ sở này được thiết kế với năng lực sản xuất hàng loạt, hướng tới mục tiêu xuất xưởng lên tới 50 lò phản ứng siêu nhỏ mỗi năm, mở ra kỷ nguyên mới cho năng lượng di động cả trong lĩnh vực quốc phòng lẫn cứu trợ thảm họa dân sự.

Theo IE