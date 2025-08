Tại sao quân đội Trung Quốc phát triển phương tiện để vô hiệu hóa mạng Starlink của Lầu Năm Góc?

Trung Quốc đang phát triển tàu ngầm laser và vệ tinh tấn công để đối phó Starlink, hệ thống vệ tinh Mỹ đang đóng vai trò then chốt trong các cuộc xung đột toàn cầu.

Hãng tin AP mới đây đưa tin Trung Quốc đang phát triển các phương tiện nhằm đối phó với chương trình vệ tinh Starlink của Mỹ – hệ thống được đánh giá là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Bắc Kinh.

Trong số các biện pháp được đề xuất, đáng chú ý có việc sử dụng tàu ngầm trang bị vũ khí laser, triển khai các vệ tinh tấn công sử dụng động cơ ion, và lắp đặt kính thiên văn quang học để theo dõi các vệ tinh Starlink trên quỹ đạo.

Chương trình Starlink chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2020 với tên gọi "Better Than Nothing" (Tạm dịch: Còn hơn không có gì), là sản phẩm của công ty hàng không vũ trụ SpaceX phối hợp chặt chẽ với Lầu Năm Góc và nhiều cơ quan tình báo Mỹ.

Tầm quan trọng quân sự của hệ thống này đã được thể hiện rõ rệt trong cuộc chiến Nga–Ukraine, nơi Starlink đóng vai trò hỗ trợ chủ chốt cho nỗ lực tác chiến của Ukraine từ đầu năm 2022, trở thành một phần cốt lõi trong chiến dịch viện trợ rộng lớn mà phương Tây dành cho Kiev.

Tàu ngầm hạt nhân Type 093B của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: MW.

Ngay cả trước khi xung đột toàn diện bùng phát tại Ukraine, giới chức Nga đã nhiều lần cảnh báo về mối đe dọa từ chương trình Starlink – vốn có quan hệ mật thiết và nhận được hỗ trợ tài chính lớn từ chính phủ Mỹ. Starlink bị xem như một công cụ lan truyền các thông điệp chống Nga và ủng hộ phương Tây, đồng thời tiềm ẩn khả năng được sử dụng để dẫn đường cho tên lửa hành trình trong tương lai.

Ngay sau khi giao tranh nổ ra, Mỹ đã thông báo tăng cường số lượng vệ tinh để cải thiện kết nối cho Ukraine. Giới chức Kiev cũng nhấn mạnh rằng hệ thống này có thể được sử dụng để khuấy động bất ổn xã hội tại Nga thông qua việc lan truyền thông tin chống chính phủ.

Không chỉ giữ vai trò then chốt trong việc định hình không gian thông tin ở cả Nga và Ukraine theo hướng có lợi cho phương Tây, Starlink còn cung cấp thông tin tình báo thiết yếu để hỗ trợ các chiến dịch phản công của Ukraine, bao gồm các đòn tấn công bằng UAV nhằm vào những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Một vụ nổ ở Iran trong cuộc tấn công của Israel. Ảnh: MW.

Giữa tháng 6 vừa qua, đặc phái viên phụ trách nhiệm vụ đặc biệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Richard Grenell, đã yêu cầu thiết lập quyền truy cập Starlink tại Iran. Động thái này đi kèm với nhiều lời kêu gọi sử dụng hệ thống để khuấy động bất ổn trong nước và hỗ trợ các lực lượng chống chính phủ tại đây.

Đáng chú ý, yêu cầu được đưa ra đồng thời với các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa do Israel và Mỹ thực hiện nhằm vào Iran, nhắm vào giới lãnh đạo quân sự, chính trị và cơ sở hạ tầng chiến lược. Starlink được kích hoạt tại Iran chỉ vài giờ sau khi đợt tấn công bắt đầu. Sau cuộc xung đột, chính phủ Iran đã ra lệnh cấm sử dụng hệ thống này trên toàn quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc hiện vẫn chưa có hệ thống tương đương Starlink, cho thấy sự bất cân đối đáng kể trong khả năng cạnh tranh với Mỹ về kiểm soát không gian thông tin toàn cầu cũng như năng lực triển khai sức mạnh ra bên ngoài biên giới. Khi mạng lưới Starlink tiếp tục mở rộng, vai trò của nó trong việc định hình các cuộc xung đột lớn được dự báo sẽ ngày càng tăng, trừ phi Trung Quốc có thể triển khai các biện pháp phản công hiệu quả.