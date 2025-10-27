Tin nóng công nghệ 27/10: SoftBank rót thêm 22,5 tỷ USD vào OpenAI

1. SoftBank rót thêm 22,5 tỷ USD vào OpenAI

Giám đốc điều hành SoftBank Masayoshi Son và Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn đầu tư Nhật Bản SoftBank vừa phê duyệt khoản đầu tư thứ hai trị giá 22,5 tỷ USD vào OpenAI, nhằm hoàn tất cam kết tổng vốn 30 tỷ USD.

Hội đồng quản trị của SoftBank đã chấp thuận khoản thanh toán này với điều kiện công ty khởi nghiệp OpenAI phải hoàn tất quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp. Việc tái cấu trúc này sẽ mở đường cho OpenAI chuyển sang cơ cấu vì lợi nhuận, tiến tới chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Khoản tiền 22,5 tỷ USD này sẽ hoàn thành vòng tài trợ 41 tỷ USD mà OpenAI đã công bố vào tháng 4. Tuy nhiên, nếu quá trình tái cấu trúc của OpenAI thất bại, số tiền đầu tư từ SoftBank sẽ giảm xuống còn 20 tỷ USD.

2. Ferrari gia nhập thị trường Crypto

Ferrari ra mắt mã token đầu tiên. Ảnh: Reuters.

Ferrari đang nhắm đến thị trường tiền điện tử và giới công nghệ giàu có bằng kế hoạch ra mắt một mã token mới. Theo đó, người dùng sẽ sử dụng 'Token Ferrari 499P' này để giao dịch và tham gia đấu giá mẫu xe đua Ferrari 499P huyền thoại.

Sáng kiến này, dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027. Đây là nỗ lực của nhà sản xuất xe thể thao Ý nhằm củng cố mối quan hệ với những khách hàng trung thành nhất, đồng thời khai thác khối tài sản ngày càng tăng của các doanh nhân công nghệ trẻ.

Trước đó, Ferrari đã chấp nhận các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum và USDC để mua xe tại Mỹ từ năm 2023 và mở rộng sang châu Âu vào năm ngoái. Công ty đang hợp tác với công ty công nghệ tài chính Conio của Ý để phát triển mã thông báo này.

3. AI tạo sinh cắt giảm 50% chi phí tiếp thị

Hãng sản xuất đồ ăn nhẹ Mondelez đang sử dụng một công cụ AI tạo sinh mới để cắt giảm chi phí sản xuất nội dung tiếp thị từ 30% đến 50%. Công ty đã đầu tư hơn 40 triệu USD vào công cụ này, được phát triển cùng Accenture.

Mondelez kỳ vọng công cụ này sẽ sản xuất các quảng cáo truyền hình ngắn, sẵn sàng lên sóng trong mùa lễ hội năm sau, thậm chí cho sự kiện Super Bowl 2027. Ông Jon Halvorson, phó chủ tịch cấp cao toàn cầu về trải nghiệm người tiêu dùng, cho biết khoản tiết kiệm sẽ tăng lên nếu AI có thể tạo ra các video phức tạp hơn.

Công cụ này hiện đang được sử dụng để tạo nội dung trên mạng xã hội cho bánh quy Chips Ahoy tại Mỹ và sô cô la Milka ở Đức. Mondelez cũng có kế hoạch áp dụng AI cho các trang sản phẩm Oreo trên Amazon và Walmart vào tháng 11, đồng thời mở rộng sang các thương hiệu khác như Lacta và Cadbury.

4. Microsoft bị Úc kiện

Microsoft bị Úc kiện. Ảnh: Reuters.

Cơ quan quản lý cạnh tranh của Australia (ACCC) đã kiện Microsoft, cáo buộc tập đoàn này lừa dối khoảng 2,7 triệu khách hàng để họ phải trả giá cao hơn cho gói đăng ký Microsoft 365 sau khi tích hợp trợ lý AI Copilot.

ACCC cho biết Microsoft đã điều hướng người dùng trả tiền cho gói cá nhân và gia đình. Trong khi đó, công ty đã không thông báo rõ ràng về gói đăng ký tiêu chuẩn, rẻ hơn và không có quyền truy cập Copilot.

Cơ quan quản lý chỉ ra rằng tùy chọn giữ gói cước rẻ hơn chỉ được tiết lộ sau khi người tiêu dùng bắt đầu quá trình hủy, điều này vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của Australia. ACCC đang yêu cầu Microsoft phải chịu phạt, bồi thường cho người tiêu dùng và đối mặt với các lệnh cấm.

5. Bonsai Robotics ra mắt robot nông giúp tối ưu hóa canh tác bằng trí tuệ thị giác

Amiga Flex có thể kéo, chở, vận hành các dụng cụ nông nghiệp hoặc nghiên cứu. Theo: Interesting Engineering.

Công ty khởi nghiệp Bonsai Robotics của Mỹ vừa giới thiệu ba phương tiện nông nghiệp tự động dưới thương hiệu Amiga tại Triển lãm FIRA Hoa Kỳ 2025, nhằm thúc đẩy canh tác thông minh.

Các phương tiện này được tích hợp hoàn toàn với Bonsai Intelligence, nền tảng tự động hóa dựa trên tầm nhìn tiên tiến của công ty, cho phép máy móc nhận thức, điều hướng và thực hiện nhiệm vụ một cách thông minh.

Trong đó, Amiga Flex là nền tảng mô-đun nhỏ gọn, được thiết kế cho nghiên cứu và thử nghiệm robot hiện trường. Hai mẫu còn lại là Amiga Max và Amiga Trax chuyên xử lý các nhiệm vụ nông nghiệp và công nghiệp như phun thuốc, kéo, vận chuyển và làm cỏ trên nhiều loại địa hình. CEO Tyler Niday khẳng định sự tích hợp này mở ra kỷ nguyên mới, nơi người trồng có thể nhận ra giá trị của tính tự chủ thông qua các máy móc được thiết kế riêng.