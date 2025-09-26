CEO SoftBank đi xe tự lái ở Tokyo, gọi AI là trái tim của mọi phương tiện di chuyển

VietTimes - CEO SoftBank trải nghiệm xe tự lái của công ty khởi nghiệp Anh trên đường phố đông đúc ở trung tâm Tokyo và khẳng định đây là một cuộc cách mạng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ mang đến một "cuộc cách mạng hai thế kỷ có một" trong ngành công nghiệp ô tô. Đây là nhận định đầy tham vọng của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn SoftBank (SBG), Masayoshi Son, đưa ra ngay sau chuyến lái thử thành công chiếc xe tự lái trên đường phố Tokyo.

Mới đây, tại khu Minato sầm uất ở trung tâm Tokyo, chiếc xe tự hành được phát triển bởi Wayve — một công ty khởi nghiệp công nghệ của Vương quốc Anh — đã chứng minh khả năng di chuyển linh hoạt, an toàn. Chiếc xe lướt qua đám đông người đi bộ, xe đạp và xe tải giao hàng mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào từ con người. Masayoshi Son ngồi ở ghế phụ và không giấu nổi sự phấn khích: "Tuyệt vời! Đây thực sự là công nghệ lái xe tự động 2.0".

Ông Son tin rằng sự chuyển đổi này có ý nghĩa lịch sử tương đương với việc Steve Jobs tạo ra cuộc cách mạng điện thoại thông minh. "Alex [Kendall, CEO Wayve] sẽ tạo nên một cuộc cách mạng hai thế kỷ mới có một trong ngành ô tô thông qua chiếc xe thông minh", ông Son phát biểu.

Cách tiếp cận AI khác biệt của Wayve

Wayve, được thành lập vào năm 2017, nổi bật trong lĩnh vực tự lái nhờ phương pháp tiếp cận dựa hoàn toàn vào AI tổng quát. Công ty chuyên về các hệ thống điều khiển AI, xử lý mọi tác vụ như lái, tăng tốc và phanh bằng cách phân tích toàn bộ môi trường xung quanh.

Điều khiến công nghệ này trở nên khác biệt và tiềm năng là nó không cần dựa vào bản đồ có độ chính xác cao (HD Maps) hay các loại cảm biến đắt tiền, phức tạp như nhiều đối thủ cạnh tranh. Cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể chi phí triển khai và cho phép công nghệ thích ứng nhanh chóng với các môi trường đường phố mới lạ mà không cần lập bản đồ trước.

Đối với SoftBank, khoản đầu tư vào Wayve là một động thái chiến lược. SBG đã dẫn đầu vòng gọi vốn trị giá 1,05 tỷ USD vào tháng 5 năm 2024, cùng với sự tham gia của các công ty công nghệ lớn khác như Nvidia và Microsoft. Hiện tại, SBG nắm giữ gần 30% cổ phần tại Wayve, khẳng định vị thế là nhà đầu tư lớn nhất.

Việc thử nghiệm thành công tại Tokyo mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đường xá chật hẹp, phức tạp và văn hóa giao thông dày đặc của Nhật Bản đặt ra những thách thức lớn hơn nhiều so với các thành phố ở Mỹ hay châu Âu. Alex Kendall, Giám đốc điều hành Wayve, tự tin tuyên bố: "Hôm nay, tôi nghĩ chúng tôi đã trải qua một số tình huống đầy thách thức nhất tại Tokyo và chứng minh rằng AI tích hợp của chúng tôi có thể hoạt động an toàn trên đường phố Nhật Bản".

Thành công tại một thị trường có quy định an toàn nghiêm ngặt như Nhật Bản là một giấy chứng nhận uy tín, có khả năng thúc đẩy sự phát triển và áp dụng công nghệ tự lái của Wayve trên toàn thế giới.

Tầm nhìn của Masayoshi Son không chỉ dừng lại ở ô tô. Ông đang thúc đẩy mạnh mẽ việc tạo ra một Siêu Trí Tuệ Nhân Tạo (ASI). Ngoài dự án Stargate trị giá 500 tỷ USD nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng điện toán AI khổng lồ tại Mỹ, ông còn hình dung ra các cụm nhà máy thông minh, nơi robot và xe tự hành hoạt động đồng bộ. Các cụm nhà máy này có thể cần khoản đầu tư lên đến 1 nghìn tỷ đô la.

Ông Son tin tưởng tuyệt đối vào khả năng thay đổi xã hội của AI, nhấn mạnh rằng "Lái xe tự động sẽ giảm thiểu tai nạn giao thông xuống gần bằng không". Đối với ông, tương lai mà xe tự lái của Wayve và các hãng khác có thể hoạt động tự do sẽ không còn xa nữa.

Sự hợp tác giữa nguồn vốn và tầm nhìn chiến lược của SoftBank với công nghệ đột phá của Wayve đang định hình lại ngành ô tô, đưa nhân loại tiến gần hơn tới kỷ nguyên của xe thông minh, nơi AI không chỉ là một công cụ hỗ trợ mà là trái tim của mọi phương tiện di chuyển.

Theo Nikkei Asia