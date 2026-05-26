Trung Quốc thành lập cơ quan chuyên trách quản lý ô tô bay

Chính phủ Trung Quốc vừa quyết định thành lập một cơ quan quản lý mới nhằm cung cấp các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật cho thiết bị bay không người lái và ô tô bay hoạt động ở không phận tầm thấp. Đại diện Cục hàng không dân dụng Trung Quốc cho biết cơ quan chuyên trách này sẽ vận hành với quy mô ban đầu khoảng 30 thành viên và chịu trách nhiệm cốt lõi trong việc đảm bảo an toàn cho các hoạt động bay.

Đây được xem là một động thái cải cách mang tính đặc cách của Bắc Kinh bởi quốc gia này rất hiếm khi thành lập riêng một cơ quan chính thức phục vụ cho một ngành công nghiệp mới nổi. Đơn vị này sẽ phụ trách việc xây dựng các kế hoạch phát triển hạ tầng hàng không dân dụng, quản lý rủi ro an ninh và thiết lập hệ thống nền tảng điều phối dịch vụ bay đồng bộ thay thế cho các tổ chức mang tính tạm thời trước đây.

Tại quốc gia này, các lĩnh vực sản xuất và vận hành thiết bị bay không người lái hay phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện trong phạm vi độ cao dưới 1.000 mét được gọi chung là nền kinh tế tầm thấp. Theo định hướng kế hoạch kinh tế năm năm vừa được Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thông qua, chính phủ sẽ tập trung hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh tiến trình phát triển theo cụm, xây dựng cơ sở hạ tầng an toàn cốt lõi và nuôi dưỡng hàng loạt kịch bản ứng dụng quy mô lớn trong đời sống.

Cơ quan quản lý dự báo quy mô thị trường của ngành kinh tế mới này sẽ tăng trưởng hơn gấp đôi và vượt mốc 3,5 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 515 tỷ USD vào năm 2035 trong bối cảnh các dòng ô tô bay đang tiến rất gần đến khả năng thương mại hóa thực tế.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất phương tiện bay đang tích cực nộp đơn lên cơ quan quản lý để xin cấp chứng nhận loại, một danh hiệu bắt buộc khẳng định phương tiện đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn và khả năng định hướng hàng không. Điển hình như startup thiết bị bay EHang đã trở thành đơn vị đầu tiên tại quốc gia này nhận được giấy phép vận hành thương mại cho dòng xe bay hai chỗ ngồi và đang lên kế hoạch triển khai các chuyến bay dịch vụ tại tỉnh An Huy hoặc Quảng Đông vào cuối năm.

Các phương tiện mới này được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò vận chuyển hành khách tương tự như taxi truyền thống, đặc biệt là trong phân khúc phục vụ du lịch trải nghiệm. Để đạt được mục tiêu phổ biến rộng rãi, cơ quan quản lý mới sẽ phải đối mặt với thách thức xây dựng hệ thống quy chuẩn an toàn tương đương máy bay thương mại, bao gồm việc quy hoạch bến bãi đón trả khách và thiết lập các tuyến đường bay cố định.

Cuộc đua khai phá không phận tầm thấp hiện đang diễn ra gay gắt trên phạm vi toàn cầu thông qua các mô hình hợp tác công tư tại Mỹ và Nhật Bản khi các quốc gia này liên tục công bố các dự án thí điểm taxi bay đô thị và lộ trình thương mại hóa dịch vụ. Để giành lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp ô tô bay của Trung Quốc đã chủ động triển khai hàng loạt chương trình bay thử nghiệm tại thị trường Đông Nam Á và Trung Đông. Chiến lược cốt lõi của họ là nhanh chóng đưa các phương tiện vào sử dụng thực tế tại thị trường nội địa, tạo bước đệm vững chắc để chiếm lĩnh thị phần thế giới thông qua hoạt động xuất khẩu và mở rộng mạng lưới bán hàng ra nước ngoài trong tương lai.

Theo Nikkei Asia