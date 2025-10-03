OpenAI chính thức đạt mức định giá 500 tỷ USD sau khi bán cổ phiếu cho SoftBank

OpenAI, công ty đã làm nên cơn sốt toàn cầu với chatbot ChatGPT, vừa đạt được một cột mốc mới khi mức định giá của công ty chạm mức 500 tỷ USD. Con số này được xác nhận sau một thỏa thuận lớn, trong đó các nhân viên và cựu nhân viên của công ty đã bán số cổ phiếu trị giá khoảng 6,6 tỷ USD.

Mức định giá mới này là một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc so với mức định giá 300 tỷ USD gần đây, nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng chóng mặt của OpenAI về cả lượng người dùng và doanh thu.

Vụ bán cổ phiếu diễn ra trên thị trường thứ cấp. Theo nguồn tin giấu tên, một tập đoàn lớn gồm các nhà đầu tư đã mua lại cổ phiếu từ nhân viên OpenAI. Danh sách các nhà đầu tư nổi bật tham gia vào thương vụ này bao gồm các quỹ đầu tư hàng đầu thế giới như Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX của Abu Dhabi và T. Rowe Price.

Nguồn tin này cũng tiết lộ thêm, OpenAI đã ủy quyền cho phép bán số cổ phiếu trị giá hơn 10 tỷ USD trên thị trường thứ cấp. Điều này cho thấy nhu cầu và sự tự tin khổng lồ của các nhà đầu tư vào tương lai của công ty AI này. Đợt bán cổ phiếu này cũng giúp củng cố khoản đầu tư ban đầu của SoftBank vào vòng tài trợ chính trị giá 40 tỷ USD trước đó của OpenAI.

Hiện tại, các quỹ đầu tư và công ty liên quan vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về các chi tiết của thương vụ này.

Sự tăng trưởng định giá thần tốc của OpenAI hoàn toàn có cơ sở từ hoạt động kinh doanh. Theo báo cáo từ đầu tuần, công ty đã tạo ra khoảng 4,3 tỷ USD doanh thu chỉ trong nửa đầu năm 2025. Con số này vượt qua tổng doanh thu mà công ty kiếm được trong cả năm ngoái khoảng 16%, minh chứng cho việc OpenAI đang nhanh chóng chuyển đổi công nghệ tiên phong của mình thành lợi nhuận thương mại khổng lồ.

Việc tăng định giá lên 500 tỷ USD còn diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giành nhân tài AI giữa các gã khổng lồ công nghệ đang cực kỳ khốc liệt. Các công ty đang cạnh tranh gay gắt bằng các gói lương thưởng hậu hĩnh. Điển hình là Meta, công ty này không chỉ rót vốn hàng tỷ đô la vào Scale AI mà còn mời CEO 28 tuổi của công ty này là Alexandr Wang về lãnh đạo đơn vị siêu thông minh mới của mình.

Việc đạt được cột mốc nửa nghìn tỷ USD cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của thị trường vào tiềm năng thống trị của OpenAI trong kỷ nguyên Trí tuệ Nhân tạo. Đây là một bước đệm tài chính vững chắc để công ty tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển trong tương lai, đồng thời giữ chân các nhân tài quan trọng.

Theo Reuters