Siêu dự án đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu được phê duyệt

HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường vượt biển hơn 93.000 tỷ đồng, dài 14 km, dự kiến hoàn thành năm 2029, rút ngắn thời gian đi từ 90-120 phút xuống chỉ còn 15-20 phút.

Đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh minh hoạ: Sở Xây dựng TP.HCM.

Chiều 19/6, tại kỳ họp giữa năm, HĐND TP.HCM đã chính thức thông qua chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

Đây được đánh giá là siêu dự án hạ tầng giao thông cấp đặc biệt với quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 93.159 tỉ đồng. Thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). TP.HCM dự kiến thanh toán 70% giá trị dự án (khoảng hơn 64.400 tỉ đồng) cho nhà đầu tư bằng quỹ đất.

Theo đó điểm đầu của dự án là đường Biển Đông 2 (thuộc khu đô thị lấn biển Cần Giờ, TP.HCM).

Điểm cuối dự án là đường Mai Sao - Bến Đình, giao cắt với đường 30 Tháng 4 (thuộc phường Tam Thắng và Rạch Dừa, khu vực Vũng Tàu).

Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty CP Đô thị du lịch Cần Giờ, Công ty TNHH Kinh doanh và dịch vụ tổng hợp An Hưng, Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh và phát triển thương mại Điền Thịnh, và Công ty TNHH Đầu tư phát triển kinh doanh Lâm Viên.

Toàn tuyến dài hơn 14 km, được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước là hơn 169 ha.

Cụ thể các phân đoạn bao gồm:

Phần hầm vượt biển: dài khoảng 3,85 km (gồm 3km hầm dìm, 430m hầm kín và 420m hầm hở), bề rộng 34,6m.

Phần cầu vượt biển: dài hơn 8km (hơn 5 km phía Cần Giờ và gần 3km phía Vũng Tàu), bề rộng hơn 26m.

Phần đường dẫn và kết nối: khoảng 1,9 km đường dẫn ở hai đầu và 295m đường kết nối từ cầu chuyển tiếp xuống hầm.

Trong tổng số hơn 93.000 tỉ đồng mức đầu tư sơ bộ, chi phí được phân bổ cơ bản như sau: chi phí xây dựng khoảng 57.698 tỉ đồng; chi phí dự phòng hơn 13.400 tỉ đồng; lãi vay và lợi nhuận hợp lý hơn 9.200 tỉ đồng; chi phí quản lý, tư vấn và các vấn đề khác hơn 9.100 tỉ đồng; chi phí thiết bị hơn 3.200 tỉ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 339 tỉ đồng.

Dự án triển khai trong giai đoạn 2025 - 2029, dự kiến bắt đầu thi công từ năm 2026 và đưa vào vận hành trong quý III/2029.

Công trình tạo ra trục kết nối trực tiếp đầu tiên trên tuyến ven biển, thay thế lộ trình đi vòng qua Đồng Nai bằng Quốc lộ 1 và Quốc lộ 51.