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Nam A Bank lần thư 3 liên tiếp vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Yến Linh
Yến Linh

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE) vừa chính thức được Tạp chí Fortune (Hoa Kỳ) công nhận trong danh sách Fortune Southeast Asia 500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Nam A Bank xuất hiện trong bảng xếp hạng uy tín này, đồng thời ghi nhận mức thăng hạng đáng kể từ vị trí 343 lên 284.

Nam A Bank - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026
Nam A Bank - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026

Việc duy trì sự góp mặt liên tục trong bảng xếp hạng, đặc biệt với mức thăng hạng 59 bậc, không chỉ phản ánh quy mô và tốc độ tăng trưởng của Nam A Bank, mà còn cho thấy hiệu quả rõ nét từ chiến lược phát triển dài hạn mà Ngân hàng đang kiên định theo đuổi.

Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên do Tạp chí Fortune công bố, đánh giá các doanh nghiệp lớn nhất khu vực Đông Nam Á dựa trên tiêu chí doanh thu. Đây được xem là một trong những thước đo quan trọng phản ánh năng lực cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực ngày càng sâu rộng.

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Khách hàng trải nghiệm không gian giao dịch hiện đại tại Nam A Bank

Trong những năm qua, Ngân hàng đã kiên định triển khai chiến lược số và xanh, nâng cao năng lực tài chính, tối ưu hiệu quả hoạt động và không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh - những yếu tố cốt lõi được phản ánh qua sự cải thiện vượt bậc về thứ hạng.

Đại diện lãnh đạo Nam A Bank chia sẻ: “Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực tài chính của Ngân hàng mà còn là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển, không ngừng nâng cao vị thế và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành tài chính ngân hàng. Chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng, đối tác và cổ đông đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Nam A Bank trên hành trình này.”

Với sự ghi nhận từ Fortune, Nam A Bank tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ kinh tế Đông Nam Á. Thành tích này là nền tảng để Ngân hàng hướng tới những mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong các năm tiếp theo, vì lợi ích lâu dài của khách hàng và cộng đồng.

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